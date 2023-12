A Sona un mazzo di fiori sull’insegna dei Fratelli Cervi, nell’ottantesimo dell’eccidio

Era il 28 dicembre del 1943 – ottant’anni come oggi – quando vennero fucilati i sette fratelli Cervi: Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo e Ovidio insieme anche al partigiano Quarto Camurri nel poligono di tiro a Reggio Emilia.

Cervi era una famiglia di gran lavoratori, che nel 1939 acquistarono con enormi sacrifici il primo trattore della zona per fare un passo avanti. Famiglia numerosa, si spaccarono la schiena per rendere coltivabile un terreno ostile di gobbe e crepe che acquistarono a Gattatico negli anni Trenta dove piantarono i primi tralci di vite americana. Padre Alcide, mamma Genoeffa e i sette figli erano tutti di sentimenti antifascisti. La guerra non li distrasse dal lavoro, ma tutta la famiglia scelse da che parte stare: contro il fascismo.

Dopo il 25 luglio, alla caduta del Duce, cominciarono a dare una mano alla Resistenza mentre l’Italia franava verso la sconfitta, dando rifugio ai partigiani e agli alleati fuggiti dalla prigionia, nascondendo armi nel fienile. Un attivismo che non passò inosservato ai nazisti e ai repubblichini. Alcuni dei fratelli Cervi salirono anche in montagna, poi tornarono ai Campi rossi, la loro azienda, per appoggiare la Resistenza in pianura.

All’alba del 23 novembre 1943 un plotone di militi circondò casa Cervi, ne nacque un furioso scontro a fuoco. I fratelli contadini dovettero arrendersi, furono arrestati e il loro casolare, sogno dell’agricoltura del futuro, venne dato alle fiamme. Vennero arrestati anche papà Alcide e un altro partigiano. Mentre questi furono poi rilasciati i sette fratelli furono fucilati.

Per ricordare i fatti che legano la resistenza e la lotta di Liberazione contro il nazifascismo, l’ANPI associazione nazionale partigiani d’Italia ha deciso di omaggiare il sacrificio dei fratelli Cervi con la deposizione di un mazzo di fiori sulle targhe delle vie a loro dedicate in quattordici Comuni della provincia di Verona.

A Sona, la cerimonia commemorativa, patrocinata dal Comune, si è tenuta oggi 28 dicembre in via Fratelli Cervi. Nel corso della cerimonia è stato deposto un mazzo di fiori ed è stato eseguito l’Inno Nazionale dal Maestro Fabrizio Olioso a cui ha fatto seguito l’intervento della vicesindaco del Comune di Sona Monia Cimichella e di un rappresentate della sezione Anpi. Presenti per il Comune di Sona anche il presidente del consiglio Edgardo Pesce, l’assessore Maurizio Moletta, i consiglieri di maggioranza Enrico Cordioli ed Ilaria Montagano ed il consigliere di minoranza Carlo Antonio Mazzola.

“Abbiamo voluto ricordare uno ad uno i nomi dei sette fratelli Cervi e ricordare anche la figura della madre Genoveffa Cocconi, una donna colta e fonte di ispirazioni su cui tra l’altro sta uscendo un documentario – spiega al Baco la vicesindaco Monia Cimichella -. Mentre il maestro Olioso con generosità suonava l’Inno Nazionale, mi sono chiesta quanto crediamo nella Patria, quanto siamo pronti alla morte, come dice l’Inno, quando nemmeno andiamo più a votare. Ecco perché è importante ricordare la storia dei fratelli Cervi e tenere alta la memoria per le nuove generazioni. Cercheremo di portare qualche lavoro nelle scuole dato che siamo uno dei 14 Comuni su 98 nel veronese ad avere una via dedicata”.