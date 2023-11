A Sona, tre incontri sul benessere femminile nelle diverse fasce d’età: Organizza il Comune

L’assessorato alle politiche sociali del Comune di Sona organizza tre incontri di sensibilizzazione e informazione su tematiche relative al benessere femminile nelle diverse fasce d’età: adolescenza, gravidanza e menopausa. Intitolato “Chi dice Donna…”, il ciclo di incontri è un viaggio di tre appuntamenti gratuiti alla scoperta del mondo femminile, dalle trasformazioni dell’adolescenza, ai cambiamenti della gravidanza, della maternità e della menopausa .

L’assessore alle politiche sociali Monia Cimichella dichiara: “Sono tanti i cambiamenti, fisici e di conseguenza emotivi e psicologici, che si succedono nella vita di una donna e che possono creare smarrimento o sofferenza se affrontati da sole e senza gli adeguati strumenti. Questi incontri hanno lo scopo di aiutare le donne, giovani e meno giovani, a conoscersi, ad accettarsi nel cambiamento e, al contempo, a non rassegnarsi bensì ad affrontare le diverse fasi della vita nel modo migliore possibile, grazie ai suggerimenti degli esperti“.

Il primo incontro, dedicato all’adolescenza, si intitola “Un corpo che cambia” e si terrà domani, mercoledì 29 novembre, alle 17.30 presso sala civica “M. Cimichella” della Scuola “A. Frank” di Lugagnano. Interverranno la dottoressa Costantino, ginecologa, che affronterà il tema del primo consulto ginecologico, la dottoressa Federico, sessuologa, che parlerà di sessualità e affettività, la dottoressa De Vanna, fisioterapista, che parlerà di pavimento pelvico, e la dottoressa Bertoncelli, psicoterapeuta, che illustrerà gli ingredienti fondamentali per avere un rapporto sereno con l’alimentazione e il proprio corpo.

Il secondo incontro si terrà mercoledì 6 dicembre alle 9.30 presso la sala consiliare del municipio e riguarderà gravidanza e post-partum: molti i temi trattati, dalla sessualità alla motricità, dalla preparazione al parto al recupero della forma fisica, dal ruolo del pavimento pelvico a come rivestire il nuovo ruolo di madre senza perdere l’identità di donna, compagna, lavoratrice, amante, amica. Interverranno le dottoresse Casola, D’Orlando, De Vanna e Federico.

Il terzo ed ultimo incontro, che si terrà il 14 dicembre alle 20.30 in sala civica “M. Cimichella” presso la Scuola “A. Frank” di Lugagnano, riguarderà la menopausa e la possibile ricerca del benessere, la ginnastica pelvica che cura, i consigli pratici per ritrovare l’intimità e ritrovare la forma fisica nel caso di aumento di peso. Interverranno le dottoresse Bonin, De Vanna, Federico e Rinaldi.

La programmazione degli incontri è stata resa possibile grazie alla disponibilità dello staff di Fiumimedica, poliambulatorio specialistico nato per la cura e il benessere della donna in tutte le fasce d’età, per sviluppare e argomentare tematiche di interesse biomedico-sanitario e psico-educazionale.