A Sona tante iniziative rivolte ai neogenitori: Organizzano Comune e cooperativa L’Infanzia

Il Comune di Sona arricchisce le iniziative rivolte ai neogenitori con l’intento di essere di sostegno e di supporto a mamme e papà nel primo periodo dopo la nascita di un figlio. Le proposte, nell’ambito delle politiche sociali, sono promosse in collaborazione con la Cooperativa Sociale L’infanzia Onlus.

Riparte il servizio di ostetrica a domicilio che consiste nella possibilità di richiedere, gratuitamente per i residenti nel Comune di Sona, un supporto a casa nell’immediato post parto. Il servizio comprende visite domiciliari personalizzate per una valutazione del benessere psicologico e fisico della mamma, un supporto nell’allattamento al seno o con latte di formula, consigli pratici per la gestione del neonato e una valutazione del benessere neonatale.

Proseguono inoltre gli incontri dello spazio famiglia Non solo Nido, il giovedì dalle 16.30 alle 18, a Lugagnano presso gli spazi dell’asilo nido Sull’Arcobaleno di via Carducci, per le famiglie con bambini e bambine da 1 a 3 anni. Il costo dell’iniziativa è pari a 25 euro di quota d’iscrizione e 12 euro mensili, con pagamento in un’unica soluzione.

Rientra, invece, in un progetto nazionale mirato alla diffusione di spazi accoglienti dove le madri possano essere accolte per allattare il proprio bambino, senza vincoli di natura commerciale, il Baby Pit Stop presso la biblioteca di Sona.

Infine, con una cadenza mensile, saranno promossi degli incontri gratuiti in cui affrontare temi legati al maternage e offrire alle mamme momenti di socializzazione con altre mamme con neonati. L’incontro si svolgerà il secondo martedì del mese e si integrerà con il progetto Il Gomitolino, uno spazio famiglia dedicato a mamme e papà con bambini da 0 a 12 mesi a Sona, in via Montecorno, nell’area del Centro Educativo M. Aldrighetti.

Entrambe le opportunità hanno come finalità quella di offrire ai neogenitori uno spazio di incontro e di socializzazione, dove confrontarsi, qualora necessario anche con esperti nelle tematiche legate alla primissima infanzia e al post-partum.

Il programma del progetto Il Gomitolino, che ha preso avvio con il primo incontro a novembre, prevede otto appuntamenti fino a gennaio. Seguirà un secondo ciclo da marzo a maggio, sempre di otto incontri. Il costo dell’iniziativa è pari a 15 euro di quota d’iscrizione e 24 euro per gli 8 incontri, con pagamento in un’unica soluzione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una e-mail a cooprogetti@linfanzia.it oppure telefonare allo 045 8680574.