A Sona si parla di agricoltura e siccità: Organizzano i circoli locali di Fratelli d’Italia

La pioggia di domenica scorsa è stata indubbiamente un sollievo per le campagne assetate, dopo un inverno che, dal punto di vista climatologico, ha segnato una temperatura superiore di 1,21 gradi rispetto alla media storica. E la Pianura Padana rappresenta l’epicentro dell’emergenza siccità, dato che in questo territorio il termometro ha segnato +1,38 gradi rispetto alla media, come emerge dalle elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr.

Come confermato dalla Coldiretti, l’ultima pioggia ha aiutato a salvare le semine primaverili di mais, girasole, soia e riso, ma anche le coltivazioni in campo messe a rischio dopo un lungo periodo di siccità. Per ora si tratta, tuttavia, solo di un palliativo, dato che “per riuscire a vincere la siccità dovrebbe piovere per mesi”.

Per fare un quadro dell’attuale emergenza e delineare le ripercussioni sulle produzioni agricole e gli interventi necessari a breve, medio e lungo termine, i circoli di Fratelli d’Italia dei Comuni del Baldo, del Garda e delle Terre Moreniche, organizzano domani, venerdì 31 marzo, alle 20.30 una serata di approfondimento presso la sala civica Carcereri, in piazza della Vittoria, 9D Sona.

Dopo l’introduzione a cura di Angelo Tosoni, già sindaco di Valeggio e responsabile del Dipartimento di Agricoltura di Fratelli d’Italia Verona, la serata sarà moderata dal giornalista e scrittore Angelo Paratico. I relatori saranno il Senatore Luca De Carlo, Presidente della 9a Commissione permanente del Senato (industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), Alex Vantini, Presidente della Coldiretti di Verona e del Consorzio di Bonifica Veronese, e Luciano Franchini, Direttore del Consiglio del bacino dell’ATO veronese.

Interverranno anche l’onorevole Ciro Maschio, deputato di Fratelli d’Italia, e altri esponenti politici nazionali, regionali, provinciali e locali di Fratelli d’Italia.