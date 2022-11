A Sona prosegue la rassegna contro la violenza sulle donne: Mercoledì si parla di donne nella storia dell’arte

In occasione del prossimo 25 novembre, data designata dall’Onu per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’assessorato alle pari opportunità del Comune di Sona, in collaborazione con l’Università Popolare di Sona, il Comitato Sindaci del Distretto 4 ovest veronese, l’ULSS 9 Scaligera e Medici Senza Frontiere, ha organizzato “4 voci per chi non ha più voce”, una rassegna di cinque appuntamenti per sensibilizzare, favorire il confronto e la prevenzione sul tema della violenza verso le donne.

Il programma ha preso il via mercoledì 9 novembre con l’incontro dal titolo “Non è un paese per madri”, nel corso del quale la dottoressa Alessandra Minello, demografa sociale, ha affrontato le difficoltà che incontra una donna nel diventare madre in Italia.

Il secondo appuntamento è in calendario per mercoledì 16 novembre alle 20.30 e sarà condotto dalla storica dell’arte Sabrina Baldanza che, accompagnata dall’arpista Emiliano Martinelli, tratterà il tema “Donne artiste. Una vita contro l’invisibilità e la sottomissione”.

La rassegna prosegue mercoledì 23 novembre, quando tornerà a Sona la dottoressa Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, con la serata “Quando una relazione è tossica?”. Venerdì 25 novembre alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo “IN VIOLENTIA”, realizzato da giovani attrici e attori della Junior Company di SpazioMio Teatro, e inserito nella rassegna culturale invernale Tappeto Rosso.

L’ultimo appuntamento è in programma per mercoledì 30 novembre alle 20.30 con la serata dal titolo “La guerra moltiplica la violenza sulle donne”, condotta dalla professoressa Elda Baggio, chirurga, docente dell’Università di Verona e vicepresidente nazionale di Medici senza frontiere.

L’assessore alle pari opportunità Monia Cimichella e il consigliere Paolo Bellotti spiegano che “Siamo riusciti a proporre alle nostre cittadine e cittadini diverse letture e visioni sul tema della violenza contro le donne, perché non si può parlare di questo fenomeno solo un giorno all’anno”.

Tutti gli incontri si svolgono nella sala consiliare di Sona e sono a partecipazione gratuita.