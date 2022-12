A Sona pranzo di Natale a domicilio per gli anziani soli: L’iniziativa è promossa dal Comune

Anche quest’anno, il Comune di Sona ripropone la bella iniziativa del pranzo di Natale a domicilio per le persone fragili che vivono da sole, con particolare attenzione agli anziani.

Le assistenti sociali del Comune raccolgono, entro giovedì 22 dicembre alle 12, le richieste dei cittadini che desiderano farsi portare, o far portare a una persona cara, il pranzo a casa nel tardo pomeriggio di sabato 24 dicembre.

Fare richiesta è molto semplice: è sufficiente fare una telefonata allo 0456090198 oppure mandare una e-mail all’indirizzo asssistentisociali@comune.sona.vr.it Il pranzo è completamente gratuito, e prevede un menù natalizio con primo, secondo, contorno e dolce.

L’anno scorso l’iniziativa, proposta dall’assessore alle politiche sociali Monia Cimichella, aveva ricevuto molte adesioni: erano stati preparati una cinquantina di pranzi, consegnati nelle case da consiglieri comunali e volontari.

I servizi sociali sono attivi tutto l’anno a favore delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti, attraverso diverse iniziative. Una di queste è l’assistenza domiciliare: dopo un’attenta valutazione e visita a casa da parte dell’assistente sociale dell’area anziani, viene inviato un operatore socio-sanitario per la cura e l’igiene della persona.

Inoltre, è attivo anche un servizio di pasti a domicilio che serve al momento una ventina di anziani, servizio che era stato attivato durante il confinamento più duro di marzo 2020 e che l’amministrazione intente ampliare.

Altro servizio utile che si può richiedere è il Telesoccorso, che assicura assistenza da parte di persone specializzate nella gestione di interventi sanitari urgenti. Agli utenti viene fornito un dispositivo elettronico dotato di combinatore telefonico, mediante il quale possono inviare una richiesta di aiuto premendo sull’apposito pulsante in caso di necessità.