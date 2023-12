A Sona nessun divieto per i botti di fine anno. Il sindaco Dalla Valentina: “Confido nel buon senso dei cittadini”

Sarà un 31 dicembre diverso a Verona, quest’anno, per motivi differenti come quello che riguarda la novità introdotta dall’amministrazione del sindaco Damiano Tommasi, in accordo con la Questura scaligera, ovvero il divieto di effettuare spettacoli pirotecnici in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno.

Il Comune di Verona, infatti, ha aderito come molte altre città italiane all’iniziativa che vuole sensibilizzare all’uso e abuso di materiale pirotecnico: “Lo vieta il regolamento della polizia urbana, l’amministrazione comunale, le guardie zoofile e l’ENPA (ente nazionale per la protezione degli animali)”. Per la prima volta viene lanciato un messaggio chiaro, scegliendo in primis di dare il buon esempio: “Il divieto di utilizzare botti, petardi e fuochi di artificio comporta sanzioni di 200 euro” ricorda il consigliere comunale di Verona, delegato alla tutela del benessere degli animali, Giuseppe Rea.

Oltre a Verona, in tutta Italia ci sono molti altri Comuni che hanno deciso di percorrere questa strada: Roma, Cisterna di Latina, Sabaudia, Aprilia, Gaeta, Formia, Cassino, Volterra, Ferrara, Lanciano, Ancona, Pesaro, Lamezia Terme, Agrigento, Vibo Valentia (per citarne alcune) e moltissime altre città percorreranno una via prudenziale.

“Botti di Capodanno? No Grazie!” è lo slogan, ad esempio, della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune di Matera, sposando in pieno il consueto appello dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) per scoraggiare il mercato illegale e tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini e degli animali. La campagna del Comune ricorda che i botti spaventano gli animali ed i bambini piccoli, oltre ad avere un costo economico elevato, anche in termini sanitari e veterinari.

“Se per le persone esistono statistiche certe da fonti ospedaliere, per gli animali non esistono numeri, ma per l’Enpa si possono stimare in decine di migliaia gli animali domestici che muoiono e che scappano, i selvatici che si feriscono, gli uccelli che, disorientati e impauriti, vanno a sbattere contro muri o tralicci dell’alta tensione”: La presidente nazionale Enpa, Carla Rocchi, ha sollecitato il presidente Anci affinché scriva a sua volta a tutti i primi cittadini.

Sona dunque in che posizione si trova al riguardo? Quale decisione è stata presa dal sindaco Gianfranco Dalla Valentina (nella foto di Mario Pachera) e dalla sua giunta?

Il Comune di Sona, in continuità con gli scorsi anni, ha deciso di non emettere alcuna ordinanza. “Confido nella buona educazione e nel buon senso dei miei concittadini affinché vengano rispettate le condizioni basilari in merito al tema. Purtroppo non abbiamo nemmeno la capacità di controllo per sanzionare gli irrispettosi, nel momento in cui decidessimo di vietare l’utilizzo di materiale pirotecnico, perché non vi è personale in servizio durante la notte tra il 31 dicembre ed il primo di gennaio“, queste le parole del sindaco Dalla Valentina, raggiunto telefonicamente in questi giorni.

“Negli ultimi anni, i cittadini del Comune di Sona sono diventati ancor più bravi e non temo situazioni particolarmente pericolose, voglio dare fiducia al buon senso delle persone e porre valore su comportamenti sani e rispettosi“, conclude il sindaco.