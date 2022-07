A Sona l’evento “Verso l’unità di Italia-La storia fra i cipressi”: un tuffo nel Risorgimento Italiano

Redazionale

Si sta avvicinando il weekend dedicato all’evento Verso l’Unità d’Italia-Lo Storia fra i Cipressi che si terrà nella splendida Villa dei Cipressi in via Montecorno a Sona dal 22 al 24 Luglio. Sarà un evento che avrà come leit motiv la Rievocazione delle Guerre Risorgimentali, con particolare riferimento alla battaglia del 23 Luglio 1848 che si combatté proprio sul colle di Sona tra l’esercito Piemontese e quello Austriaco.

Nel corso delle tre giornate si alterneranno momenti di rievocazione storica e culturale a momenti di convivialità. L’obiettivo degli organizzatori è di fare entrare gli avventori, una volta varcato il cancello di ingresso della Villa, in una sorta di viaggio nel tempo nel periodo storico delle Guerre di Indipendenza. Saranno presenti rievocatori in divisa dell’Associazione Cultura e Rievocazione Imperi che effettueranno dimostrazioni e terranno approfondimenti storici sugli usi e costumi del periodo. Non solo quindi faccende d’armi ma vere e proprie ricostruzioni di momenti di vita, arti e mestieri dei nostri territori ai tempi del Risorgimento.

Il venerdì 22, presso il Wine Shop della Villa a partire dalle ore 20.00, sarà possibile immergersi in una cantina risorgimentale animata dai ragazzi rievocatori. Si cercherà di far rivivere l’ambientazione del tempo degustando ottimi prodotti del territorio e i vini della rinomata Azienda Agricola Sparici Landini. L’accesso alla cantina è libero.

Il sabato 23 rappresenta il clou dell’evento. A partire dalla mattina alle ore 9.00 per tutto il giorno sarà possibile assistere alle dimostrazioni dei rievocatori. A gruppi gli avventori saranno accompagnati una sorta di tour all’interno del bellissimo parco della vita dove verranno allestite varie postazioni tematiche. A ora pranzo sarà attiva la cantina risorgimentale.

Alle ore 18.00, presso il Wine Shop, si terrà una conferenza storica a tema in cui storici locali, supportati dalla testimonianza dei rievocatori, racconteranno storie e aneddoti legati alla battaglia di Sona, al ruolo della villa in questi eventi ed in genere riferimenti storici alle Guerre di Indipendenza. In azione anche un cannone dell’epoca che, ad intervalli di un’ora, farà provare agli visitatori l’emozione di uno sparo a salve.

L’evento di Sona rappresenta una tappa in un progetto ancor più ampio denominato Verona Green Movie Land, ideato dall’Associazione MyPlanet 2050, che ha lo scopo di promuovere la città di Verona e il suo entroterra come luogo ideale per la produzione e realizzazione di opere cinematografiche. Un abbinamento con l’evento di Villa Cipressi che si preannuncia alquanto interessante e accattivante. Nella conferenza del pomeriggio si parlerà anche del collegamento cinematografico tra la Battaglia della Pernisa della III° Guerra di Indipendenza con i luoghi di ambientazione del film “SENSO” del 1954 del regista Luchino Visconti.

L’accesso alla Villa durante la giornata è libero. Una ambientazione ideale per le famiglie e soprattutto per i bambini che non potranno non essere affascinati e coinvolti in questo viaggio di fantasia nel passato.

La sera del 23, sul viale dei cipressi che si trova sul retro della villa, si terrà una cena in una ambientazione unica e coinvolgente. Una location suggestiva con pochi eguali. Anche in questa occasione verranno fatte rivivere sensazioni di vita conviviale dell’epoca storica risorgimentale grazie alla partecipazione attiva dei rievocatori.

La partecipazione alla cena è su prenotazione e a pagamento. Il costo a persona è di 50€. La prenotazione va inviata via mail all’indirizzo lastroiafraicipressi@onmatik.com (allegando la contabile di bonifico) e la stessa va confermata con un bonifico alle seguenti coordinate:

IBAN: IT59V0307501603CC8000894459 – Causale: GM EVENT-SONA.

La domenica mattina 24, fino a ora pranzo, sarà possibile partecipare ancora alle ricostruzioni storiche dei rievocatori ed eventualmente fare visita alla cantina risorgimentale, ancora aperta per l’ultimo giorno di evento.

Per maggiori informazioni consultare il sito https://lastoriafraicipressi.it/ o la pagina FB La storia Fra i Cipressi.