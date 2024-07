A Sona e Lugagnano prosegue l’estate animata con gli eventi del “Progetto ORA!”

Il “Progetto ORA!” è un’iniziativa co-progettata da Comune di Sona, cooperativa Hermete, Fondazione Edulife, in collaborazione con le associazioni ANTS di Lugagnano ed (E)Vento tra i salici e con il finanziamento di Bando Giovani Biblioteche del Ministero.

A Sona il Progetto ORA! sta aprendo le biblioteche ai giovani, grazie a tre percorsi di cittadinanza attiva: aule studio, comunicazione e organizzazione eventi. In quest’ultimo ambito, sono stati organizzati alcuni eventi per i giovani durante l’estate: in particolare, nel mese di luglio ne sono stati calendarizzati tre: “Anni del Col-Ore”, che si è tenuto venerdì 5 luglio, una serata dedicata ai giochi in scatola e “Calici di… Jazz”.

La serata dedicata ai giochi in scatola è in programma per lunedì 22 luglio dalle 21 alle 24 nella biblioteca di Lugagnano.

Il terzo evento, dal titolo “Calici di… Jazz”, andrà in scena sabato 27 luglio dalle 19 alle 22, nella biblioteca a Sona. La serata offrirà pillole di musica jazz accompagnate da una degustazione di vini di cantine locali, il tutto in un clima giovane e informale.