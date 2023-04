A Sommacampagna le commemorazioni per il 25 aprile diventano occasione per memoria e cultura

Il Comune di Sommacampagna invita cittadini e cittadine a partecipare alle celebrazioni per la Festa di Liberazione del 25 aprile.

Un corteo sfilerà per le vie del paese, andando a rendere omaggio ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, con la deposizione delle corone di alloro presso i monumenti che li ricordano.

Il Corpo Bandistico di Sommacampagna accompagnerà le celebrazioni con l’Inno di Mameli e le musiche che ricordano questo capitolo della Storia d’Italia.

Il ritrovo per la Comunità è alle 9.30 al Monumento ai Fanti in via don Tramonte a Sommacampagna, con partenza del corteo alle 9.45. Presso la lapide che ricorda questa giornata, posta sulla facciata del Municipio, il sindaco e il consiglio comunale dei ragazzi interverranno con un breve saluto e il racconto di quanto avvenne, a Sommacampagna, il 25 aprile 1945.

Seguirà la celebrazione della messa presso la chiesa parrocchiale, per poi riprendere la commemorazione alle 11.15 nella cappella ai caduti collocata in chiesa, e al Monumento degli Alpini, dove si concluderà il corteo. I giovani e le giovani avranno l’opportunità di accompagnare il corteo reggendo un grande Tricolore, tra le vie del paese.

Il corteo sarà anticipato da un momento commemorativo presso la Lapide ai caduti di Caselle alle 8.30 e al Cippo in località Ferrozze-Berettara, che ricorda due ragazzi morti per mano tedesca il 25 aprile 1945, alle 9.

L’assessorato alla cultura ha messo a disposizione dei cittadini il volume “La memoria raccontata: verso il 25 aprile 1945”, pubblicato in versione digitale sul sito del Comune nella sezione “Vivere Sommacampagna–Archivio della Memoria” e disponibile gratuitamente presso tutte le edicole del territorio comunale. Una raccolta di storie di paese con lo scopo di far conoscere la storia nazionale attraverso il vissuto delle persone più vicine, i più anziani concittadini.

E per chi desidera approfondire il tema, la biblioteca comunale ha realizzato una bibliografia sul 25 aprile, per bambini, ragazzi e adulti.