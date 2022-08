A settembre partono i corsi del SOS Sona per soccorritori di ambulanza e tecnici di protezione civile. Aperti a tutti

A settembre il SOS Sona apre le porte invitando nuovi aspiranti volontari ad entrare a farne parte. Lo farà promuovendo due nuovi corsi ed una serata informativa.

Il 15 settembre, presso la Baita Alpini di Palazzolo, si terrà la presentazione del corso di reclutamento per aspiranti volontari soccorritori di ambulanza.

Il 21 settembre, sempre presso la stessa sede, sarà la volta della presentazione del corso di reclutamento per tecnici di Protezione Civile volontari. Infine, il 28 settembre, presso la Baita Alpini di Lugagnano, si terrà una serata informativa sulla terza linea di servizio dell’Associazione cioè quella dei Trasporti Sociali. L’orario di inizio è sempre le 20.45 per ogni serata.

Come possiamo descrivere il mondo del volontariato a chi non ne ha mai fatto parte e potrebbe essere attratto da questa prospettiva? L’abbiamo fatto in questo articolo di approfondimento.

In queste occasioni, parlando delle caratteristiche e peculiarità delle tre offerte di servizio, i volontari attivi di SOS Sona cercheranno di illustrare, in maniera sufficientemente approfondita, come si svolge il servizio. Essendo una serata informativa la speranza è di poter incontrare una certa curiosità da parte dei concittadini di Sona ma anche di altre comunità. L’offerta di volontariato attivo di SOS e il bacino di utenza servito esulano dai confini del nostro Comune. Fanno parte dell’associazione volontari provenienti anche dai Comuni limitrofi a Sona.

Ce né un po’ per tutti i gusti e per tutte le età. Per svolgere il servizio, successivamente ai corsi e alla presentazione per i servizi sociali, è necessario avere la maggiore età. Ma nulla vieta che la frequentazione dei corsi di reclutamento possa essere svolta anche da ragazze e ragazzi minorenni, che diventano poi maggiorenni qualche settimana o qualche mese dopo la fine del percorso addestrativo.

SOS si rivolge quindi a tutte le persone interessate ad approfondire queste opportunità. Si possono fare splendide esperienze di vita di comunità attiva, vivere relazioni umane di spessore, acquisire nuove competenze e nuove consapevolezze, introdurre positività e sano altruismo nel proprio assetto di pensiero, incontrare persone e realtà con cui stabilire rapporti di stima e fiducia reciproca, indirizzare il proprio pensiero verso una crescita del proprio senso di comunità e del proprio agire civico.

È una ottima opportunità per famiglie che vogliono agire in prima persona l’impegno a favore della comunità in cui vivono. Per ragazzi giovani che affrontano il mondo del lavoro l’esperienza di volontariato è oltretutto un fattore che arricchisce il proprio curriculum vitae. Questa attitudine è una competenza che, infatti, viene molto apprezzata dai responsabili di selezione del personale delle aziende in quanto denota capacità di lavorare in squadra ed una propensione alle relazioni positive ed empatiche.

Il Baco da Seta è media partner per l’intera iniziativa di SOS Sona.