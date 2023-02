A Sanremo si fa la storia: La serata di ieri ha certificato il sorpasso del Festival di Amadeus su quello di Baudo

Amiche a amici, buon venerdì da Sanremo. Anche qui la temperatura si è abbassata, perciò mi sto coprendo bene per non restare vittima di influenze e altro.

Questa premessa pare inutile, ma invece non è scritta per caso. Sì, perché da ieri sera un pensiero mi ha piacevolmente rapito e lo voglio condividere con voi, ancor prima dei tratti salienti del resoconto della serata.

Ieri sera ho assistito al Festival, e seguire la gara canora dalla pancia dell’Ariston è sempre un’esperienza meravigliosa. Dapprima ci si gode la magia dell’interno del Teatro, che di solito si vede solo nei servizi televisivi. Poi comincia la gara, ed il suono avvolgente dell’orchestra ti prende in braccio e ti accompagna amorevolmente dentro lo spettacolo, portandoti lontano dai pensieri delle mille incombenze di ogni giorno.

Nella puntata di ieri sera, a un certo punta sono stati annunciati i Maneskin, che grazie alla loro spettacolare esibizione hanno fatto ballare tutto e tutti, in un sano e contagioso divertimento collettivo. Ed è proprio lì, nell’attimo del festoso commiato del gruppo nella Sanremo, tappa fondamentale di una meravigliosa carriera, che mi sono improvvisamente accorto di essere presente ad un momento specialissimo: la storia di Sanremo stava cambiando.

Il grande successo della formula Amadeus, con relativo record di ascolti, stava di fatto decretando il sorpasso storico operato dall’ex residente sonese nei confronti dell’iconico Pippo Baudo, da sempre legato ai Festival in modo indissolubile. E così, ascoltando le canzoni di quest’anno, e la loro evoluzione tesa a un ulteriore miglioramento qualitativo, ho realizzato in modo chiarissimo questo cambiamento che trovo assolutamente corretto per rendere merito alla capacità di Amadeus. Che è stato capace di prendere in mano una manifestazione moribonda e di riportarla al massimo splendore.

Ciò detto, quanto avevamo scritto nella versione Nostrabolzum nell’articolo di ieri, sull’inutilità delle classifiche dei primi due giorni, ha trovato immediatamente riscontro. Con la classifica aggiornata dai voti di ieri sera di giuria demoscopica e televoto, Marco Mengoni resta in testa, ma tutto il resto cambia radicalmente.

Ultimo sale dal decimo al secondo posto, terzo è Mr.Rain, che con la sua Supereroi ha conquistato subito un vasto pubblico, così come Lazza che è quarto, Tananai quinto, con Madame che scende al sesto e Rosa Chemical che sale al settimo. Con Giorgia solo decima, gli Articolo 31 al diciassettesimo e la Oxa quart’ultima al venticinquesimo.

Stasera ci attende un meraviglioso spettacolo con i duetti. Ultimo tenterà l’attacco alla vetta duettando con Eros Ramazzotti, così come Giorgia che duetterà con Elisa. Noi siamo stati invitati a votare per il “Premio della Critica Mia Martini” che sarà assegnato stasera.

Insomma, un’altra serata attesissima con la consapevolezza, già espressa nelle prime righe, che ci sono diverse canzoni in gara che avranno lunga vita in radio. Nell’articolo di domani potremo provare a pronosticare la terna vincente o, ancora meglio, la cinquina che si contenderà la vittoria finale, dato che la prima classifica finale verrà data dal ventottesimo al sesto posto.

Buon divertimento per stasera, ne vedremo delle belle!