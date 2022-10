A San Giorgio in Salici un evento di Plastic Free Onlus: Domenica passeggiata ecologica per pulire l’ambiente

Arriva anche a Sona un’iniziativa di Plastic Free, associazione impegnata nella tutela dell’ambiente che organizza appuntamenti dedicati alla pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi.

Per domenica 2 ottobre, la onlus ha promosso in più di 200 città il “Sea & River Day”, per la rimozione della plastica e dei rifiuti abbandonati su spiagge e rive d’Italia. Secondo un rapporto dell’Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente), ogni giorno finiscono nelle acque 731 tonnellate di rifiuti plastici. Per il Mediterraneo, il problema riguarda per il 92 per cento rifiuti che non riusciamo a vedere, la microplastica.

“Sfere, granuli, pellicole, lenze e schiuma, spesso derivati proprio dall’erosione dai rifiuti che vengono abbandonati sulle spiagge e sulle rive dei fiumi – spiega una nota di Plastic Free –, sono le microplastiche più diffuse nel nostro mare. Senza dimenticare che, attraverso i pesci, i molluschi e anche i crostacei, arrivano anche nei nostri piatti. È un problema che non si può più ignorare”.

La sensibilizzazione verso la pulizia del territorio arriva anche nel Comune di Sona, con un evento in programma proprio domenica 2 ottobre a San Giorgio in Salici, dove è stata organizzata una passeggiata ecologica. Il ritrovo è alle 9 presso gli impianti sportivi di via Segradi.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini a raccogliere i rifiuti trovati durante la camminata, che durerà circa due ore. Verranno forniti guanti, pinze e sacchetti. Seguirà un aperitivo con rinfresco offerto ai partecipanti presso il bar degli impianti sportivi.