A San Giorgio in Salici un 25 aprile festeggiato nel segno del valore della pace

Anche quest’anno, nonostante la difficile situazione internazionale, a San Giorgio in Salici si è celebrata la festa del 25 aprile in modo semplice ma sentito e sincero. La manifestazione, organizzata dalla sottosezione dell’associazione nazionale Combattenti e Reduci, si è svolta nel pomeriggio con il ritrovo in piazza Chiesa.

Non volendo rischiare di dover annullare la cerimonia per il cattivo tempo, si è passati subito alla deposizione della corona d’alloro al cippo degli ex internati del parco comunale Tonindandel per poi tornare in piazza Chiesa per la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti. Sono seguiti la benedizione e il raccoglimento al canto dell’Inno nazionale e allo struggente suono del Silenzio fuori ordinanza suonato dalla bravissima tromba. A guidare la cerimonia l’inossidabile presidente Vittorio Faccioli con accanto gli altri presidenti delle associazioni d’arma.

Erano presenti l’assessore Monia Cimichella in rappresentanza del Comune con i consiglieri Catia Rigo, Orietta Vicentini, Maurizio Moletta e l’affezionato Spillari dell’associazione Carabinieri in congedo.

Onoravano la cerimonia i vari gruppi d’arma con le loro bandiere e gagliardetti insieme a quelle delle altre associazioni civili del paese.

Nei discorsi di rito sono stati ripetutamente invocati i valori della libertà e della pace. Mai come in questo momento storico si apprezza e si si è grati per quello che hanno fatto gli alleati e le formazioni partigiane per arrivare alla liberazione nazifascista in quel lontano 25 aprile del 1945.

Poi in chiesa per la messa. Qui il parroco, padre Giampaolo Mortaro, ha ripetutamente sottolineato il valore universale della pace, della sua graduale conquista, della necessità di continuare a ricercarla in Europa e nel mondo intero. In ogni messa troviamo ripetute più volte le parole: “La pace è con te!”; ciò rende ognuno di noi portatore di pace e ci impegna a costruirla con la solidarietà, con l’accoglienza e con la condivisione.

Per concludere la giornata, tutti insieme nel salone parrocchiale come non succedeva da molto tempo a causa del Covid, un rilassante momento di fraternità con il rinfresco offerto dalle associazioni. In tutti si osservava gustare, insieme al panino con il salame, la voglia di ritrovarsi, di scambiare due parole, di bere un buon bicchiere di vino e di sentirsi star bene insieme.

Celebrazioni per la Festa della Liberazione si sono tenute anche a Lugagnano, Palazzolo e Sona.