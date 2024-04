A San Giorgio in Salici torna la tradizionale mostra dei laboratori artistici dell’Università Popolare

Sabato 20 aprile alle ore 17 si tiene l’inaugurazione della tradizionale mostra dei laboratori artistici dell’Università Popolare di Sona. L’evento è stato realizzato con molta cura e dedizione sia dai docenti che dagli allievi dei corsi artistici svoltisi durante quest’anno accademico. La mostra presenterà infatti le opere realizzate nei corsi di pittura, disegno, cucito creativo, composizioni floreali e ricamo.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 20 al 27 aprile e si terrà in via Don Castello a San Giorgio in Salici con gli orari 10-12 e 15.30-18.30, per consentire a tutti di visitarla e di apprezzare i lavori degli artisti. L’evento, realizzato grazie al supporto dell’Università popolare, è un’occasione attesa e rivolta a chiunque: appassionati d’arte, estimatori, curiosi o semplicemente visitatori desiderosi di immergersi in un mondo di creatività e di talento.