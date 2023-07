A San Giorgio in Salici torna il Grest estivo. L’entusiasmo degli adolescenti coinvolge i più piccoli

L’estate è quel magico periodo dell’anno in cui tutto cambia: la routine non esiste più e ci si sente liberi, pieni di vitalità e carichi di entusiasmo! Le scuole sono finite oramai da tre settimane e i ragazzi possono finalmente godere del tempo libero a loro disposizione dedicandosi ad attività ed esperienze divertenti.

Per questo motivo anche quest’anno a San Giorgio in Salici partirà il GREST (acronimo di Gruppo Estivo) pensato per i ragazzi residenti nel Comune di Sona che hanno concluso la quinta elementare, frequentato la prima media o terminato la seconda.

Tre settimane all’insegna del divertimento, nell’ottica di un percorso di crescita e di relazione comunitaria. Si partirà lunedì 10 luglio fino ad arrivare a venerdì 28 luglio.

Per ogni settimana sono state programmate delle attività affinché i ragazzi possano apprendere e socializzare in un ambiente sicuro, dinamico e stimolante: sono previsti giochi di squadra, giochi d’acqua e persino la realizzazione di un murales.

Oltre a queste attività sono state programmate delle uscite in piscina, l’allenamento di calcio, beach volley e rugby (sempre grazie al coinvolgimento di esperti), biciclettate e uscite in montagna.

Il luogo di ritrovo sarà il medesimo per tutto il periodo, ovvero il campo sportivo parrocchiale e le sale adiacenti, dalle 15 del pomeriggio alle 18 della sera. Il costo previsto è di 20 euro a settimana (15 euro dalla seconda settimana).

Durante questo periodo gli animatori (ragazzi adolescenti) verranno supportati da animatori veterani quali Angelo Tosoni, Arianna Bianchi, Beppe Carcereri, Elisa Gaiardoni e Milena Coati. Per informazioni basta contattare Elisa Melloni al numero 3427160702.

Ricordiamo che da martedì 20 giugno è partita a San Giorgio in Salici anche l’animazione estiva per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. Si tratta di due sere a settimana: il martedì e il giovedì, dalle ore 20 alle 22,30 sempre presso il campo sportivo parrocchiale. Oltre a queste due serate i ragazzi si ritrovano il sabato per svolgere delle attività extra quali l’uscita in piscina e il giro delle mura di Peschiera in canoa. Il costo previsto è di 10 euro a settimana.