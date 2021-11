A San Giorgio in Salici riapre il Mini Market di paese. Gli Oliosi lo inaugurarono la prima volta nel 1927

Sabato 20 novembre riapre il Mini Market a San Giorgio in Salici. Dopo un breve tempo di chiusura, necessario per rinfrescare il locale e apportare delle migliorie agli espositori, il negozio di alimentari torna in attività.

La gestione è totalmente rinnovata, e torna ad essere a carattere familiare, è infatti Maria Nastas (nella foto), moglie di Diego Oliosi, proprietario del Panificio Oliosi, ad occuparsi di ogni aspetto: da quello burocratico a quello più pratico.

Il Mini Market, infatti, aprì per la prima volta al pubblico nel 1927, per volontà di alcuni parenti della famiglia e domani, dopo aver sperimentato varie collaborazioni, torna in mano ad essa.

Gli orari di apertura al pubblico saranno 8-12.30 e 15.30-19.30, esclusa la domenica. Molte le novità presenti.

“Ho voluto puntare non solamente alla qualità dei miei prodotti – afferma Maria – ma anche al fatto di voler rendere tutto accessibile a chiunque. Se è vero che la cultura del cibo è più sentita negli ultimi anni, è altrettanto vero che le persone vogliono acquistare prodotti buoni ma ad un prezzo accessibile, e qui i prezzi sono davvero concorrenziali. La vivo come una grande opportunità e grazie al sostegno di mio marito e dei miei suoceri, Silvana Tortella e Lauro Oliosi, so che ce la posso fare”.

Un supermercato di paese in cui poter trovare anche prodotti di gastronomia, frutta, verdura, pane e dolci fatti in casa da Maria. Torna il servizio di consegna della spesa a domicilio, prenotabile in negozio o telefonicamente, e se qualcosa di particolare non è presente, basta chiederlo e verrà ordinato.