A San Giorgio in Salici la fiaccolata in piazza per Padre Giampaolo: le voci dei partecipanti

Si è tenuta la sera di giovedì primo luglio la fiaccolata che ha visto protagonisti molti parrocchiani di san Giorgio in Salici, scesi in strada in favore del parroco Giampaolo Mortaro, per chiedere al Vescovo un ripensamento sul suo trasferimento. La manifestazione si è svolta nella piazza della Chiesa, in una serpentina statica che raggiungeva anche le vie adiacenti.

Molte sono state le persone che hanno preso parte al corteo, dagli adulti ai più giovani. Tutto si è svolto nel rispetto delle normative anti-Covid, senza assembramenti né movimento. Ogni lumino acceso portava con sé una speranza: quella della revoca del fine mandato di Padre Giampaolo. Abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni partecipanti, che hanno espresso la loro vicinanza al parroco.

Tra le tante, spicca quella di Giorgio: “Ci è giunta notizia che la curia di Verona sta valutando di non rinnovare Don Gianpaolo nella parrocchia di San Giorgio in Salici. Chi ha avuto la possibilità di conoscerlo può assicurare che questo Padre è molto sensibile, attento alle esigenze di tutti, un vulcano di iniziative, onesto e volenteroso”. Continua poi Giorgio: “Ora abbiamo un campo parrocchiale ad una bellezza che non ricordavamo e siamo tornati a poter ospitare i giovani. Era da tempo che non vedevamo così tanti ragazzi sotto il campanile della chiesa e soprattutto, cosa inusuale, un parroco che sta in mezzo a loro”.

Anche Rita, un’altra cittadina del paese, sostiene: “Con la sua disponibilità, Padre Giampaolo prova in ogni maniera a coinvolgere adulti e ragazzi nella vita parrocchiale, dando spesso dei punti di vista diversi e molto sensati da cui guardare la realtà. Spesso mette alla prova la nostra pigrizia, ma poi i risultati non mancano”. Conclude poi: Causa Covid, non abbiamo potuto prepararci alla prospettiva di una unità pastorale e mettere in atto le migliori strategie per sopperire alla mancanza di un parroco residente in paese. Credo non sia difficile capire il nostro disappunto, la nostra incredulità e rabbia, pensando alla preziosa possibilità di avere Padre Giampaolo ancora qui. È inspiegabile che senza motivazioni valide venga mandato via”.

L’assenza di una giustificazione lascia perplessi in molti, come spiega anche Arianna: “Padre Giampaolo ha dato la disponibilità a restare e faremmo fatica a capire una decisione che ci lascia senza parroco. Saremmo dispiaciuti, ma potremmo capire un cambio con un altro parroco. Nel nostro caso però l’alternativa è rimanere senza una figura importantissima per questa comunità, e quindi è illogico pensare che qualcuno ci possa portare via il parroco senza una motivazione”. Ma la preoccupazione è soprattutto per il destino dei ragazzi: “Noi confidiamo, che il nostro Vescovo, non voglia il nostro male e non ci tolga la possibilità di continuare il nostro percorso pastorale. Lo invitiamo a riflettere sulle conseguenze che potrebbe avere questa scelta, soprattutto sui nostri giovani”.

Conclude infine il giro di voci Raffaella: “Se il nostro parroco se ne dovesse andare saremmo allo sbando e rischieremo che vadano in rovina gli sforzi e le attività fatte fino ad ora. Questo è un paese che ha bisogno di una persona come lui, che possa essere un punto di riferimento per la gioventù. Poveri noi e poveri i nostri giovani se dovessimo rimanere senza parroco! Speriamo che il Vescovo si metta una mano sul cuore”.