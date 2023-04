A San Giorgio in Salici il 25 aprile si celebra con la nuova Associazione Culturale Gruppo Storico d’Arma

Quest’anno la festa che ci ricorda la liberazione dal nazifascismo, in quell’ormai lontano 25 aprile del 1945, è organizzata e sostenuta a San Giorgio in Salici dalla nuova Associazione Culturale Gruppo Storico d’Arma (sotto questo articolo il logo della nuova associazione), che sostituisce l’Associazione Combattenti e Reduci ed ex Internati.

Il programma della giornata di celebrazione prevede alle ore 16.30 l’ammassamento in piazza della chiesa a San Giorgio in Salici con, alle ore 16.45, la deposizione della Corona d’alloro al Monumento dei Caduti. Successivamente il corteo si muove per la deposizione della seconda Corona d’alloro al Cippo ex Internati, alle 17.

Segue la Santa Messa celebrata presso il parco Tonindandel dai parroci don Giovanni Bendinelli e don Gianni Barlottini. Dopo la celebrazione religiosa viene presentata alla cittadinanza la nuova Associazione, con la benedizione della bandiera del gruppo. Viene inoltre offerto il consueto rinfresco alla fine della cerimonia.

La ricorrenza del 25 aprile obbliga tutti – soprattutto in questi tempi complessi – ad un momento di riflessione sulla pace e sulla tolleranza tra i popoli, pace che sta abbandonando nazioni anche a noi vicine.