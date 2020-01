A San Giorgio in Salici ha chiuso il mitico Bar “Dei Combattenti”. Una bella storia che risale al dopoguerra

About Elisa Oliosi

Nasce il 28 febbraio 1985 e risiede a San Giorgio in Salici da sempre. Si è laureata con lode in Lingua e Letteratura Moderna e Contemporanea, ha tre Master e attualmente insegna ai ragazzi delle scuole medie. E' sposata con Carlo, un collega di università, e ha due bambini. Adora fare la mamma, cucinare torte e guardare film romantici. View all posts by Elisa Oliosi →