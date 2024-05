A San Giorgio in Salici ci si prepara a festeggiare la fine dell’anno catechistico

L’anno catechistico è giunto al termine e la comunità parrocchiale di San Giorgio in Salici si appresta a festeggiarne la conclusione con un momento di preghiera e condivisione.

L’evento, fissato per sabato 25 maggio, avrà inizio con la celebrazione della Santa Messa alle ore 18.30 nel campo parrocchiale, per poi continuare con un momento conviviale. Il rinfresco verrà condiviso grazie alla partecipazione di tutti coloro che vorranno preparare dolci, piatti salati o portare delle bevande.

In seguito, verso le ore 21, inizierà una fiaccolata per le vie del paese: percorrendo le strade ci si fermerà presso i capitelli per rendere omaggio a Maria. Sarà un’occasione per esprimere gratitudine e vivere un momento di raccoglimento spirituale.

Per garantire un’organizzazione ottimale dell’evento si chiede di confermare la partecipazione entro mercoledì 22 maggio rivolgendosi direttamente al parroco don Giovanni Bendinelli o ai catechisti.