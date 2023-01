A San Giorgio in Salici apre “La Botesela”. Nuova gestione per il bar caffetteria affianco alla farmacia

Il bar situato in via Cortivi, a fianco alla Farmacia di San Giorgio in Salici, cambia gestione e rinnova il locale.

Protagonista di questa nuova avventura è Pietro Prati, residente a Sandrà, che dopo aver partecipato ad un bando aperto dal Comune di Sona ed averlo vinto, da lunedì 23 gennaio ha preso in mano il locale e lo ha trasformato.

“Dopo tredici anni d’esperienza nel settore della ristorazione, avendo lavorato prima sul lago di Garda e poi nel locale di Iginio Massari a Verona, ho pensato che fosse arrivato il momento di far avverare un sogno: lanciarmi in un’avventura mettendomi in proprio” afferma Pietro.

Durante questa prima settimana il bar “La Botesela” è aperto tutti i giorni, con orario continuato, dalle 7 del mattino fino a sera. L’inaugurazione ufficiale, alla quale sono invitati a partecipare tutti i paesani, amici e conoscenti, o semplicemente avventori, è prevista per domenica 29 gennaio dalle ore 11. All’inaugurazione sarà presente anche il gruppo musicale John Eliot and the Cadillacs con la loro musica country in stile americano.

Pietro, assieme alla fidanzata Stefania Marchesini (nella foto sopra), sua preziosa spalla in questa nuova avventura, ha già tante idee in mente: dalle serate a tema a quelle dedicate alla visione delle partire calcistiche, dall’angolo dei giochi in scatola ai tavoli da briscola. Che dire: in bocca al lupo ragazzi!