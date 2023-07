A Passo Fittanze il tradizionale pellegrinaggio Alpino, con il vescovo Pompili ed il coro delle penne nere di Lugagnano

Puntuale come ogni anno è arrivato domenica 16 luglio il pellegrinaggio al Passo delle Fittanze della Sezione Alpini Verona. Una tradizione che si ripete dal 1971, anno di creazione del mausoleo dedicato ai caduti delle guerre. Una ricorrenza molto sentita anche dalla Sezione di Trento essendo praticamente zona di confine tra le due provincie e le due regioni.

A celebrare la messa è stato il vescovo di Verona mons. Domenico Pompili coadiuvato dal cappellano degli Alpini don Rino Massella. E ad animare la celebrazione il coro Amici della Baita degli Alpini di Lugagnano, sotto la direzione del maestro Andrea Favari.

“Gli Alpini sono uomini verticali – ha ricordato il vescovo Pompili nella sua omelia -. Sanno essere presenti a se stessi nel ricordo dei caduti, nella promozione della cultura civica, nella trasmissione dei valori. Un bene prezioso del Paese Italia”.

L’assistenza sanitaria è stata garantita dal SOS Sona con i suoi volontari. In servizio l’ambulanza di proprietà della sezione Alpini di Verona che ha concesso il mezzo in comodato d’uso gratuito all’associazione in cambio dell’assistenza ai propri eventi.

Il mezzo riporta le livree di entrambe le associazioni e ricorda una persona molto cara, Fernando Parise alpino e socio fondatore del SOS. “Lascialo andare per le tue montagne…” campeggia sua fiancata dell’ambulanza, uno tra i passaggi più commoventi della splendida Signore delle Cime, una delle cante più sentite della bellissima tradizione alpina.