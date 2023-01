A Palazzolo un’Epifania all’insegna delle tradizioni e della solidarietà per le famiglie in difficoltà

Anche Palazzolo ha vissuto un’Epifania all’insegna della riscoperta dei riti e delle tradizioni, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia.

Nella frazione si è cominciato il 5 gennaio con la messa della Vigilia dell’Epifania alle 18.30. Venerdì 6, Epifania del Signore, alla messa delle 10.30 erano presenti i bambini ed i ragazzi a cui è stata dedicata una speciale benedizione con l’immagine di Gesù Bambino.

Nel pomeriggio presso la sala del Circolo Noi si è tenuta l’estrazione della lotteria a premi per raccogliere fondi per le famiglie in difficoltà.

La giornata si è conclusa nel parcheggio dietro la canonica con l’atteso falò dell’Epifania che, con le sue fiamme, ha segnato una simbolica chiusura dell’anno passato ed è stato vissuto come un rito propiziatorio per quello nuovo.

Durante il falò, grazie alla collaborazione con il Gruppo alpini di Palazzolo, tutti i partecipanti hanno potuto godere del buon vin brulè e del tradizionale dolce Fogassin.