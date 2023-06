A Palazzolo una messa speciale, in ricordo dell’ordinazione sacerdotale di 44 anni fa

Nella mattinata di lunedì 5 giugno la chiesa parrocchiale di Palazzolo ha ospitato una reunion particolare, con la celebrazione di una messa dedicata ad un gruppo di sacerdoti molto speciali.

A fare gli onori di casa è stato don Mariano Ambrosi. originario di Palazzolo e tuttora residente in paese, che ha incontrato i suoi compagni di seminario a distanza di 44 anni dalla loro ordinazione sacerdotale.

Si sono riuniti dopo che le strade per ognuno di loro avevano preso direzioni differenti; chi ha fatto servizio di parroco, chi ha operato tra i giovani, come don Mariano che è stato insegnante nelle scuole superiori, chi come don Rino Massella è diventato cappellano della sezione veronese dell’Associazione nazionale alpini, e chi, come sua eccellenza Giuseppe Pellegrini, ha raggiunto il soglio vescovile della diocesi di Concordia-Pordenone.

Per tutti un momento di preghiera e di ringraziamento in ricordo dei tempi passati. Nella foto il gruppo dei nove sacerdoti assieme a don Angelo Bellesini parroco di Palazzolo.