A Palazzolo un torneo internazionale di calcio con ragazzi danesi. Ricordando Preben Larsen Elkjær

Di sicuro si sono fatti notare e li vedremo anche nei prossimi giorni, sono i ragazzini danesi partecipanti al torneo calcistico giovanile Veronacup in svolgimento in questa settimana a Palazzolo ed in altri centri limitrofi al lago di Garda.

Organizzata da un’agenzia situata nella città danese di Horsens, questa manifestazione porta nei nostri paesi e nella nostra città (qualche squadra era ospite sulle tribune del Bentegodi in occasione di Verona-Milan) decine di ragazzi e ragazze del nord Europa dai 10 ai 19 anni di età che per tutta la settimana alloggeranno al camping Bella Italia di Peschiera e durante il giorno si sfideranno in accesi incontri di calcio nei vari campi della nostra provincia. E soprattutto nell’accogliente impianto di Palazzolo.

Abbiamo incontrato con qualcuno di loro ed i loro allenatori ricordando che a Verona ha lasciato il segno un grande calciatore danese del passato, Preben Larsen Elkjær, e la loro risposta è stata entusiasta e ha acceso nei loro occhi sogno di un futuro di calciatore con la medesima fortuna.

Accogliamoli quindi con un sorriso e facciamo il tifo per questi ragazzi che sicuramente non dimenticheranno questa bellissima vacanza sportiva in Italia nella nostra bella città, in riva ad un incantevole lago che regala emozioni anche a fine stagione e anche nei nostri graziosi e ridenti paesi delle colline moreniche.