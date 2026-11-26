Con l’avvicinarsi del periodo più atteso dell’anno il Circolo Giustiniano Noi di Palazzolo ha annunciato l’organizzazione di uno speciale Laboratorio di Natale, un’iniziativa pensata per riunire i partecipanti e preparare insieme tante decorazioni e lavoretti a tema natalizio, dando così il via al conto alla rovescia verso le festività invernali.

L’evento è fissato per il pomeriggio di domenica 29 novembre e si svolgerà dalle ore 15.30 fino alle 18. I partecipanti si ritroveranno nel del salone del Noi di Palazzolo, a fianco alla chiesa parrocchiale.

Durante queste due ore e mezza all’insegna della fantasia, i partecipanti avranno la possibilità di mettersi alla prova nella realizzazione di originali addobbi fatti a mano, perfetti sia per decorare la propria casa che come piccole idee regalo. L’ingresso è libero e gratuito per tutti i tesserati NOI. Gli interessati possono confermare la propria presenza inviando un messaggio WhatsApp ad Emanuela, al numero 349 4006547, oppure ad Alessandra, al numero 348 0042347.

Questa è solo una delle tante attività del Circolo Giustiniano NOI Palazzolo, che sta cercando nuove forze per riuscire a portarle avanti con continuità: per fare la differenza e dare una mano alla comunità basta anche solo un’ora del proprio tempo.

© 2026 Riproduzione riservata

ANNUNCI

♥ Se questo articolo ti è stato utile, aiutaci a continuare ad informarti Sostieni il Baco →