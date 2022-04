A Lugagnano una via intitolata ad Enrico Frassanito, morto in seguito all’attacco terroristico di Nassiriya

A Lugagnano da qualche mese è presente una nuova via, nata grazie alla costruzione di recenti complessi residenziali alla fine di via Scurtoli, poco prima dell’incrocio con via Sacharov.

E’ stata intitolata ad Enrico Frassanito, maresciallo dei carabinieri morto sedici anni fa all’ospedale di Borgo Trento, dopo dieci giorni di ricovero, per le ferite riportate durante l’attentato terroristico del 2006 a Nassiriya, in Iraq, di cui fu l’unico superstite.

Frassanito era padovano di nascita ma veronese di adozione, dato che la famiglia viveva nel nostro territorio e il padre era comandante di una stazione di carabinieri a Verona.

L’attentato di Nassiriya è avvenuto nel 2006, quando una colonna di mezzi dei carabinieri venne colpita da un ordigno esplosivo. Frassanito, deceduto a soli quarantuno anni, venne promosso sottotenente e gli venne attribuita la Croce d’Onore come vittima di atti di terrorismo, “chiaro esempio di elette virtù militari, elevatissimo senso del dovere ed assoluta dedizione al servizio”. Oltre all’impegno in Iraq, era stato in precedenza in missione anche in Bosnia.

L’amministrazione comunale ha deciso di dedicargli una via, dato che visse a Lugagnano in via Magellano un paio di anni. In questo modo verrà ricordato per sempre nel nostro territorio per i grandi meriti nei confronti della patria. A Verona sono a lui dedicate anche una targa ed una borsa di studio.