A Lugagnano una festa della birra nel segno della comunità. Il presidente del carnevale Zocca: “Grazie a chi ci ha sostenuti”

Un fine settimana all’insegna del divertimento quello che ha fatto vivere il comitato carnevale benefico “Lo Tzigano” a Lugagnano dal 23 al 25 luglio.

“Lugagnano a tutta birra” è stato infatti l’evento che i carnevalanti della frazione hanno organizzato presso il parcheggio della tensostruttura del circolo tennis, con buon cibo – tra spatzle, stinco di maiale e carne salà – innaffiato da gustosa birra.

Tre serate – patrocinate dal Comune di Sona – che hanno visto una buona affluenza e che sono state gestite all’insegna del rispetto delle prescrizioni anti Covid.

“Ci tengo a ringraziare tutti i componenti del comitato carnevale benefico di Lugagnano per l’impegno investito in questa iniziativa – spiega il presidente del comitato carnevale benefico Tiziano Zocca (nella foto sopra, con la moglie) –. Ma il mio grande ringraziamento va anche all’amministrazione comunale, agli uffici del Comune di Sona e alle forze dell’ordine per il sostegno, la collaborazione e l’aiuto che abbiamo ricevuto. Un grazie forte va soprattutto ai cittadini che hanno partecipato perché hanno creduto a questa festa. Ci rivediamo sicuramente il prossimo anno”.