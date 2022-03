A Lugagnano tornano gli eventi del carnevale: Festa della donna e Festa delle associazioni

Il carnevale torna ad animare l’atmosfera di Lugagnano con la ripresa degli eventi organizzati dall’associazione Lo Tzigano. Gli appuntamenti in programma per marzo sono due: l’8 marzo torna il tradizionale evento per la Festa della donna (nella foto un’edizione ormai storica, quella del 2013), mentre l’11 marzo ci sarà la Festa delle associazioni.



Entrambi gli eventi si terranno nella tensostruttura del circolo tennis, a partire dalle 19.30. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la signora Jole al numero 3478742875 e la signora Lucia al numero 3319651888. Per partecipare, è necessario essere in possesso di green pass rafforzato e indossare la mascherina.

Dopo la sospensione del 2021, dovuta alle restrizioni imposte dalla pandemia, sono tornate quest’anno anche le elezioni della maschera paesana.

Domenica 13 febbraio, i cittadini accorsi in piazzetta Brigata Alpini per le votazione di Tzigano e compagna hanno decretato la vittoria di Diego Zanolli, detto “El Tacolon”, e Barbara Bertagnoli, che hanno avuto la meglio su Paolo Benetti, detto “El Nape”, e Lina Di Meo.

Ora, con la ripresa degli eventi, si può finalmente dire che il carnevale è tornato anche a Lugagnano. Attesissima, dopo due anni di sospensione, la grande sfilata per le vie del paese, in programma domenica 13 marzo.