A Lugagnano la Pasquetta si è festeggiata in parrocchia, grazie al Circolo NOI ed al Comitato Genitori

Quest’anno il giorno dell’Angelo il Circolo NOI di Lugagnano assieme al Comitato Genitori hanno voluto organizzare la Pasquetta in parrocchia. La giornata è stata un successo, le famiglie con bambini che hanno partecipato sono state molte, c’erano più di 100 persone.

Dopo il pranzo, allestito sui tavoli nella zona verde, la giornata è proseguita tra giochi, tiro alla fune, pallavolo, calcio, salto alla corda e molto relax, il tutto all’insegna della semplicità e della voglia di stare insieme.

Gli organizzatori ci tengono a ringraziare la parrocchia per gli spazi, don Giovanni e don Elia per la loro presenza, ma soprattutto tutti i partecipanti che non si sono tirati indietro nemmeno al momento di risistemare tutto.

La volontà è, quindi, di continuare ad organizzare e proporre eventi per famiglie, non solo la Pasquetta, che sperano comunque torni ad essere una tradizione, ma anche altri tipi di eventi, chi ha voglia di fare, ma anche chi ha voglia solo di partecipare è avvisato, gli spazi ci sono ed è giusto farli vivere.