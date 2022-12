A Lugagnano la mattina dell’8 dicembre tornano anche i banchetti di Natale

Da diversi anni è ormai divenuto un appuntamento fisso per la comunità di Lugagnano la mattina dei tradizionali banchetti di Natale.

Un momento che nasce come occasione di autofinanziamento per le diverse associazioni della frazione in modo che possano proseguire con le loro iniziative, ma che ben presto è diventato anche un’importante occasione di incontro e di ritrovo per la comunità.

Quest’anno però domenica 4 dicembre, giorno prefissato dal Comitato dei banchetti, Lugagnano si è svegliato sotto una pioggia torrenziale che lasciava poca speranza a chi doveva recarsi in piazza.

Tuttavia, una parte delle associazioni non si è lasciata scoraggiare dal maltempo e, armata di ombrelli e k-way, si è ugualmente recata in piazza allestendo il proprio banchetto e decorandolo non solo con lavoretti artigianali, torte e altre prelibatezze culinarie ma pure con gazebi e teloni per mitigare i danni del meteo avverso. Tra questi coraggiosi, come abbiamo raccontato, troviamo i volontari del centro Aiuto Vita, il noviziato Scout, le volontarie della Scuola Materna Paritaria Don Fracasso, il Comitato Genitori e il Gruppo Che Scatole.

La loro tenacia è stata ripagata dalla generosità degli abitati che, nonostante il freddo e la pioggia, si sono riversati in piazza ugualmente per sostenere i presenti e acquistare quanto era stato preparato.

Come già detto, non tutte le associazioni però si sono sentite di sfidare il maltempo e per questo è stato scelto di dare una seconda occasione a questi banchetti di Natale un po’ sfortunati.

Così la mattina di giovedì 8 dicembre la piazza di Lugagnano tornerà a farsi bella, arricchita non solo dai banchetti e dai prodotti preparati con cura dai membri dei vari gruppi e delle diverse associazioni, ma anche dalle persone che forse questa volta potranno cogliere l’occasione di scambiare due parole, senza rischiare di prendersi un raffreddore… speriamo!

Si arricchisce ulteriormente, quindi, il già nutrito calendario degli eventi in programma in occasione della festività dell’Immacolata Concezione sul territorio sonese: