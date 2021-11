A Lugagnano ha preso il via il progetto scuola “Cinture Bianche” Karate della Fijlkam

Si è tenuta a Lugagnano, presso la palestra dell’istituto comprensivo, la presentazione del progetto pilota federale “cinture bianche” di karate.

Presenti all’incontro il comitato regionale Veneto della Fijlkam settore Karate, rappresentato dal vicepresidente maestro Vladi Vardiero, l’assessore allo sport del Comune di Sona Gianfranco Dalla Valentina e la dirigente scolastica di Lugagnano Elisabeth Piras Trombi Abibatu.

L’istituto di Lugagnano, infatti, è una delle venti scuole italiane selezionate dalla federazione per ospitare il prestigioso progetto federale, che coinvolgerà oltre cinquemila alunni della scuola primaria.

Il progetto vuole contribuire allo sviluppo completo ed armonico della personalità dei giovani, valorizzando gli aspetti formativi dello sport, proponendosi come strumento didattico in grado di contribuire, in armonia con altri insegnamenti, ad un equilibrato sviluppo di tutte le aree delle personalità degli alunni e delle alunne.

Promotore dell’evento è stato il maestro Roberto Pimazzoni, presidente e direttore tecnico della locale associazione affiliata alla Fijlkam, incaricato dal comitato regionale di supportare logisticamente il progetto.

La Dirigente Scolastica ha ringraziato la Federazione per la grande opportunità di crescita offerta ai giovani alunni della sua scuola.

“Ci dobbiamo sentire tutti profondamente orgogliosi di questo prestigioso traguardo sportivo – commenta l’assessore Dalla Valentina a margine dell’evento -. Essere tra i venti progetti selezionati a livello nazionale, ci fa pensare che in questi anni a livello sportivo abbiamo lavorato nella giusta direzione per la promozione e diffusione di tutte le discipline sportive. Un grande lavoro si è fatto con le associazioni del territorio, e qui ringrazio in particolare il Nippon Karate”.

“Le associazioni sportive sono i pilastri fondamentali del nostro progetto sportivo del futuro – prosegue Dalla Valentina -. È grazie all’interazione tra amministrazione, associazioni e scuola che possiamo promuovere in maniera efficace lo sport, ed è dalla condivisione degli spazi pubblici, siano essi palestre scolastiche o palestre comunali, che diamo a tutti la possibilità di praticare l’attività fisica. Lo sport deve essere strumento e veicolo di inclusione a tutto tondo”.