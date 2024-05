A Lugagnano ha aperto un centro diagnostico oculistico all’avanguardia. Moltissimi gli esami strumentali

Redazionale

Una novità di grande importanza interessa Lugagnano proprio in questi giorni: l’apertura del nuovo centro oculistico diagnostico CDO. Questo moderno centro offre una vasta gamma di servizi per la salute degli occhi, utilizzando tecnologie all’avanguardia per garantire diagnosi precise e veloci.

Tra i servizi proposti vi sono visite oculistiche per adulti e bambini, esami specializzati come il fondo oculare (OCT), il campo visivo, la misura della pressione oculare, la mappatura della cornea e visite per rinnovo patente.

Il team del centro è composto da specialisti esperti e si distingue per l’ampia gamma di esami strumentali che offre. La perimetria computerizzata è fondamentale per diagnosticare e monitorare condizioni come il glaucoma, mentre la topografia corneale mappa con precisione la superficie della cornea. L’OCT (Tomografia a Coerenza Ottica) fornisce immagini dettagliate della retina e nervo ottico permettendo di individuare e seguire nel tempo patologie retiniche e maculari.

Grazie a queste tecnologie avanzate il centro garantisce una diagnosi accurata e trattamenti personalizzati per ogni paziente.

Il centro diagnostico oculistico è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 19, presso via Case Nuove 59 a Lugagnano di Sona. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito CDO Centro Oculistico o chiamare il numero 0452251472.