A Luciano Cozza della Leaderform di Sona l’Oscar di imprenditore dell’anno nel settore della stampa e delle arti grafiche

Cinque realtà imprenditoriali venete, una delle quali di Palazzolo di Sona, si sono aggiudicate l’Oscar della Stampa 2022, il premio che da trentadue anni riconosce l’eccellenza dell’industria della stampa, delle arti grafiche e del converting in Italia.

Organizzati da Stratego Group, un polo di competenza editoriale, di contenuti, di eventi, di ricerche e analisi e di formazione a favore del mercato della stampa e della comunicazione, gli Oscar della Stampa vogliono premiare la continua spinta all’innovazione e alla capacità di visione, leadership imprenditoriale, unita all’imprinting tutto italiano della creatività, della fantasia per sfruttare appieno l’ineguagliabile fascino della stampa.

Nell’edizione di quest’anno le aziende premiate sono state in totale tredici ed il Veneto ha conquistato il primato in ben cinque categorie. Con la più importante, come si diceva, che arriva proprio nel nostro territorio.

L’Oscar di “Imprenditore dell’anno” è stato assegnato, infatti, a Luciano Cozza, della Leaderform Group di Palazzolo di Sona.

Cozza riceve il premio imprenditore dell’anno a coronamento di una carriera professionale di oltre sessant’anni. Ha fondato e guidato la società Leaderform, crescendola da piccola azienda artigianale di stampa di moduli continui a una società per azioni fra le più specializzate in Europa nella stampa transazionale e nel dato variabile, con tecnologie tradizionali e digitali.

Dopo aver concluso positivamente il passaggio generazionale, affidando la conduzione dell’azienda ai figli Cristina e Federico, nel corso del 2022 ha concretizzato una visione maturata nell’ultimo decennio: la diversificazione delle attività nel segmento cartotecnico.

Con l’acquisizione delle storiche società Scatolificio Cartotecnica MG2 di Verona nel 2018 e quella successiva di INGRAC Srl di Perugia, nel 2021, ha creato la divisione Leaderpack del Gruppo Leaderform.

Un’operazione che negli ultimi due anni si è concretizzata con importanti investimenti tecnologici in stampa e confezionamento, l’implementazione di un sistema gestionale, il conseguimento delle certificazioni BRC Global Standard e la costruzione di un nuovo impianto, a Verona, su una superfice di 23mila metri quadrati per un investimento totale di oltre 18 milioni di euro.

Ed ora il coronamento di questo Oscar che premia un imprenditore dalla carriera e dalla statura unica e, con lui, una realtà imprenditoriale tutta sonese di assoluta eccellenza nazionale ed internazionale.