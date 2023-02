A Bussolengo torna la Fiera di San Valentino: Tanti gli eventi in programma

A Bussolengo torna la Fiera di San Valentino, giunta quest’anno alla sua 312esima edizione. Si tratta di un appuntamento attesissimo, e non solo in paese. La manifestazione infatti richiama visitatori da tutta la provincia. Anche quest’anno, il calendario degli appuntamenti è fittissimo.

“Nello spirito di rispetto delle tradizioni e, allo stesso tempo, di rinnovamento continuo, che accompagna un momento così importante – afferma il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi – ci prepariamo a celebrare la nostra amata Fiera di San Valentino. Si tratta dell’appuntamento più atteso dell’anno, quello che più di tutti caratterizza il nostro paese ed è conosciuto e apprezzato in tutta la provincia”.

Le giostre sono già arrivate in piazzale Vittorio Veneto, e il luna park aprirà ufficialmente sabato 4 febbraio, alle 14.30, con la tradizionale “Festa dello studente”. Prima di entrare nel vivo della sagra, sono stati calendarizzati alcuni eventi che anticipano l’atmosfera della tradizionale festa patronale. Domenica 5 febbraio ci sarà la cinquantesima “Gran Marcia di San Valentino”, con partenza alle 8 da via Don Calabria. Alle 14 arriva invece il carnevale, con la grande sfilata per le vie del centro storico e gran finale con maccheronata. I carri partiranno da via Roma, mentre l’arrivo è previsto in via Paolo Veronese.

Giovedì 9 febbraio, alle 21, nella sala polivalente dell’ex bocciodromo, il corpo bandistico Città di Bussolengo si esibirà nel “Concerto di San Valentino”. Durante la serata è inoltre prevista la consegna del riconoscimento “Bussolengo premia” a persone, gruppi o istituzioni meritevoli di aver promosso il nome o l’immagine del paese. Sempre lì, venerdì 10 febbraio, dalle 21, si esibiranno El Bifido e Larry Band.

Sabato 11 febbraio, si entra nel cuore della fiera, con l’inaugurazione prevista alle 10.30 in piazza XXVI Aprile. Alle 11.15, concerto di campane della chiesa di San Valentino. Alle 11.30, saranno inaugurati il villaggio medievale e la mostra campionaria al Parco Sampò. Dalle 10 alle 12, in piazza della Libertà, letture per i più piccoli con il progetto “Nati per leggere” e creazioni del Gruppo “Pace creativa”. Alle 16.30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, con diretta streaming sul canale YouTube “Comeilpane TV”, consegna della rosa di San Valentino alle coppie che festeggiano il 25esimo, 50esimo e 60esimo anniversario di matrimonio. Alle 21, all’ex bocciodromo, spazio al teatro con i Mal maridè e “Vampade d’istà”.

Domenica 12 febbraio, a partire dalle 9, in via Roma esposizione di maggiolini e maggioloni. Alle 15 poi si continua a respirare l’atmosfera carnevalesca, con il concorso e le premiazioni delle mascherine in via San Valentino. Alla sera si torna all’ex bocciodromo con Maurizio Vandelli, per la terza edizione del concorso nazionale di poesia “Premio San Valentino”. Alle 19, poi, musica con Opera Disco. Sempre nella sala polivalente, lunedì 13 febbraio, spettacolo di ballo liscio con Michele Grimolizzi e l’orchestra New Group Michele.

Martedì 14 febbraio, giorno del patrono, calendario ricco di appuntamenti. Alle 10.30, a Villa Spinola, premiazione della “trippa pi bona de San Valentin”, concorso riservato ai ristoratori professionisti di Bussolengo. Seguirà la premiazione delle aziende che sono sul territorio da più di 40 anni. Dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17, possibilità di visitare il palazzo municipale restaurato.

E proprio al restauro del municipio è dedicata una conferenza in sala consiliare, che avrà come relatori gli architetti Girelli e Valdonici. Alle 18, nella chiesa di San Valentino, tradizionale concerto, con l’Ensamble “Sull’ali dorate” e l’associazione Mito’s. Alle 21, poi, nella sala polivalente dell’ex bocciodromo, tributo a Battisti, Mina e Celentano, con Luisa Corna, Il nostro canto libero, e Adriano&Gino e gli anni ’60. Mercoledì 15 febbraio, alle 21, il Calcio Bussolengo festeggia il centesimo compleanno con una serata condotta da Raffaele Tomelleri, nel teatro parrocchiale di Santa Maria Maggiore. Saranno presenti le vecchie glorie locali, e sarà inoltre presentato l’album delle figurine dei 100 anni di storia.

Durante la manifestazione, l’11 febbraio alle 15 e il 12 febbraio alle 11, saranno organizzate visite guidate delle chiese di San Valentino e San Rocco, a cura dell’associazione Pagus Pictus. Nei giorni dell’11, 12 e 14 febbraio, il trenino di San Valentino girerà per le strade di Bussolengo. In via Paolo Veronese, dalle 9 alle 23, ci sarà la tradizionale mostra campionaria con area ristorazione, mentre nelle vie del centro ci sarà l’esposizione di macchine agricole, autoveicoli, prodotti vivaistici e articoli vari. In piazza Nuova si potranno invece trovare i trattori d’epoca. In piazza Della Libertà, per il divertimento di grandi e bambini, sarà allestita un’area con giochi in legno.

Dall’11 al 14 febbraio, inoltre, al centro sociale di via Don Calabria, ci sarà come da tradizione la pesca di beneficenza. Dal 4 al 28 febbraio, nella Galleria Massella di via Borghetto, sarà invece allestita la mostra “A come Amore”. La Fiera sarà dunque cultura, musica, divertimento, ma sarà anche gastronomia, con i piatti tipici della tradizione veronese. Le pasticcerie e le gelaterie di Bussolengo proporranno inoltre il loro speciale dolce di San Valentino.

L’assessore alla cultura Valeria Iaquinta commenta: “Ci auguriamo che tutti possano godere pienamente di questo momento così ricco di eventi e appuntamenti che daranno vita alla splendida alchimia della Fiera, che sa tenere insieme tante dimensioni, da quella religiosa a quella culturale, dai momenti di aggregazione e socialità al divertimento per grandi e piccoli”.

“Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati e si impegneranno nei prossimi giorni per la buona riuscita della nostra amata fiera, i dipendenti comunali, le associazioni e gli sponsor – conclude il sindaco Brizzi – e invito i bussolenghesi a partecipare con gioia a questi giorni di festa, vivendoli come momento di unità e condivisione, in cui rinnovare l’orgoglio di appartenere alla nostra comunità”.