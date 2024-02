A Bussolengo è andato in scena il “Gran carnevale”: Carri e maschere sotto i coriandoli

Continuano le manifestazioni carnevalesche nel nostro territorio. Domenica 4 febbraio, sotto una pioggia di coriandoli, a Bussolengo è andato in scena il “Gran carnevale”.

La sfilata dei gruppi mascherati e dei carri è partita alle 14 da via Roma, con presentazione dei partecipanti in via 26 Aprile, per poi continuare in via Borghetto, via De Gasperi, via Don Calabria, via Borgolecco, piazzale Vittorio Veneto, ed arrivare, infine, in via P. Veronese. Dopo la sfilata, maccheronata per tutti, in collaborazione con l’Avis del paese.

Tantissimi i bambini mascherati, che hanno ballato per le vie di Bussolengo al ritmo della musica diffusa dai carri, ammirando le majorettes e i gruppi danzanti. Nell’atmosfera colorata tipica del carnevale, non è mancato lo stupore degli adulti, con i cellulari puntati per i video e le foto ricordo.

Presenti tutte le principali maschere della provincia di Verona, che in queste settimane sono impegnate in un fittissimo calendario di appuntamenti carnevaleschi.