A Bussolengo domenica torna il Gran Carnevale: Saranno diciannove i carri a sfilare

Domenica 5 febbraio a Bussolengo torna il Gran Carnevale, appuntamento che si tramanda da generazioni e porta in paese lo spirito di una festa che è parte della storia e del territorio veronese. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Nati par el Carneal, con il patrocinio del Comune di Bussolengo e la collaborazione della Pro Loco Comune di Bussolengo, dell’Avis Bussolengo e del gruppo Scottish Birati.

Saranno ben diciannove i carri che daranno vita alla sfilata, tra i più belli e importanti della provincia di Verona, con arrivi anche dalle province di Mantova e Brescia. L’allegro corteo quest’anno avrà un percorso diverso dalle precedenti edizioni.

La sfilata partirà alle 14 da via Roma e passerà in Piazza XXVI Aprile, in via Borghetto, via De Gasperi. Si proseguirà poi in via Don Calabria, via Borgolecco e intorno a Piazzale Vittorio Veneto per terminare in via Paolo Veronese con la premiazione seguita dalla gran “Maccheronata”, nel pieno spirito di festa e convivialità tipico del carnevale. Non mancheranno le maschere più note della provincia e il Papà del Gnoco, sire del Carnevale veronese. La sfilata sarà inoltre accompagnata dalle note del Corpo Bandistico Città di Bussolengo e dal gruppo Majorettes Afrodite.

“Festeggeremo il carnevale con la nostra comunità – sottolinea il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi – come facciamo da tanti anni, nel pieno spirito di questa festa, che tutti noi sentiamo legata alle nostre tradizioni. Sarà un momento di allegria per tutti e soprattutto per i più piccoli, per cui il carnevale è uno dei periodi più amati e attesi dell’anno. Con le loro maschere colorate saranno protagonisti di questa bella giornata di festa”.

“Il Carnevale bussolenghese – aggiunge l’assessore alla promozione del territorio Massimo Girelli – è un momento sentito per tutti noi ed è anche motivo per tanti di venire a Bussolengo. Anche quest’anno ci prepariamo a celebrarlo come merita, con una bella sfilata ricca di protagonisti e tante iniziative, possibili grazie ad un impegno condiviso con le associazioni del territorio che ogni anno si impegnano per rinnovare questa tradizione con lo spirito goliardico e gioioso che la contraddistingue”.

“Il Gran Carnevale di Bussolengo – spiega Fabrizio Checchini – è uno dei più antichi della provincia, risale infatti al 1804. E il carnevale 2023 sarà particolarmente ricco. Oltre alla tradizionale sfilata, il 10 febbraio visiteremo le scuole con il Papà del Gnoco, il 12 ci sarà il concorso delle mascherine e saranno premiate anche le poesie dedicate al carnevale. Un appuntamento da non perdere realizzato grazie alla collaborazione dell’Avis e della Pro Loco. Un ringraziamento doveroso va all’amministrazione comunale per la collaborazione”.

Altri importanti appuntamenti carnevaleschi sul territorio in questo fine settimana sono le sfilate di sabato 4 febbraio a Sommacampagna e Caselle e le elezioni dello Tzigano a Lugagnano la mattina di domenica 5 febbraio.