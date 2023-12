A Bussolengo da giovedì un mese di appuntamenti per festeggiare il periodo più magico dell’anno

Dal 7 dicembre al 7 gennaio Bussolengo vive “Natale nel cuore”, un mese intero di appuntamenti per trascorrere insieme il periodo più magico dell’anno, nella tipica atmosfera delle feste tra mercatini, luci, spettacoli e musica.

Sarà un Natale nel segno dell’amore, nel paese di San Valentino, Santo Patrono di Bussolengo e protettore degli innamorati, un Natale che vuole conquistare il cuore di grandi e piccoli. I festeggiamenti prendono il via giovedì 7 dicembre alle ore 17.30 nella centrale Piazza XXVI Aprile vestita a festa con l’accensione delle luci per dare il benvenuto al periodo natalizio con la presenza del Corpo Bandistico Città di Bussolengo.

A seguire ci sarà una degustazione di risotto offerta dalla Pro Loco di Bussolengo e l’esibizione del coro “Ok Mama” con i canti natalizi. Nel pomeriggio dell’8 inoltre ci sarà lo spettacolo itinerante degli Zampognari che porteranno l’atmosfera del Natale per le strade del paese con la loro tipica musica e uno spettacolo per bambini.

In Piazzale Vittorio Veneto spazio alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, una delle più grandi della provincia di Verona, che sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 20, nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 22 e anche il 31 dicembre. E naturalmente tante iniziative per i bambini: il villaggio di Natale, la giostra cavalli e domenica 10 dicembre Santa Lucia e il Castaldo per le vie del centro.

Anche la musica sarà protagonista di queste feste: il 17 dicembre si terrà il tradizionale concerto di Natale del Corpo bandistico Città di Bussolengo presso la sala Aida dell’Hotel Montresor Tower, il 23 dicembre ci sarà il concerto evento per il Natale della Mito’s Symphony Orchestra con la direzione artistica di Lino Venturini e il 26 il concerto di Santo Stefano organizzato dai Padri Redentoristi nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.

Tante idee per i regali tra i banchi del Mercatino natalizio in Piazzale Vittorio Veneto e il Festival dell’Handmade – I nuovi Creativi nel centro storico. E la notte di Capodanno festa in piazza per aspettare insieme il 2024 in Piazzale Vittorio Veneto con DJ Stefano Zocca e vocalist.

“Come ogni anno – spiega il vicesindaco e assessore alla promozione del territorio, Massimo Girelli – l’obiettivo principale di questa manifestazione resta quello di far vivere il periodo del Natale in un clima di festa che possa donare a tutti un sorriso ed un momento di gioia e serenità. Inoltre il Natale è per noi anche una vetrina importante per far conoscere Bussolengo e un’occasione di visibilità per i nostri commercianti. Per questo ogni anno lavoriamo per offrire un cartellone ricco di proposte ed eventi che possa portare in paese visitatori e curiosi”.

“Come sempre – ricorda l’assessore alla cultura Valeria Iaquinta – proponiamo concerti e iniziative culturali come le visite guidate alle nostre splendide Chiese, realizzate nell’ambito di Pagus Pictus, progetto del Comune per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Voglio ricordare inoltre che proprio in occasione delle feste natalizie, sabato 16 dicembre presso il Teatro parrocchiale ci sarà lo spettacolo gratuito per famiglie ‘We wish you a Muffins Christmas’, un divertentissimo musical per festeggiare insieme la magia del Natale attraverso i momenti più dolci, romantici ed emozionanti dei migliori cartoni animati”.

“Sarà un Natale – aggiunge l’assessore al sociale e all’istruzione Rita Bin – che vedrà la partecipazione attiva delle nostre scuole. Il 18 e il 19 dicembre ci sarà l’appuntamento Scuole in piazza con letterine e canti di Natale. E il 19 i bambini porteranno musica e canzoni natalizie agli anziani ospiti dell’Ipab di Bussolengo. Uno scambio di auguri tra generazioni che rispecchia lo spirito più autentico delle festività natalizie”.