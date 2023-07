A Bussolengo c’è la Festa d’Estate: Musica, cultura e promozione della pesca locale

Continua a Bussolengo la Festa d’Estate, iniziata giovedì 27 luglio con il concerto del corpo bandistico del paese. Ieri, venerdì 28 luglio, gli Area 80 hanno fatto ballare Piazza XXVI Aprile con le migliori hit degli anni Ottanta. E stasera 29 luglio torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bussolenghese: la tradizionale cena “Profumo di pesca”, organizzata per la prima volta in via De Gasperi.

Durante la suggestiva cena sotto le stelle, i partecipanti, che nei giorni scorsi hanno prenotato la partecipazione all’evento, assaggeranno le specialità di un menù tutto a base di pesca locale, dall’antipasto al dolce che quest’anno sarà un tiramisù alla pesca. Ad accompagnare la cena la musica del duo di violini “Note dal vivo”. La serata proseguirà con il concerto della Larry Band, band veronese di grande esperienza che propone cover internazionali e musica italiana pop e rock degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta.

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.30, nell’ambito del progetto Pagus Pictus, ci sarà la possibilità di partecipare ad una visita guidata con CTG el Vissinel alla scoperta di due gioielli del territorio: le chiese di San Valentino e San Rocco. Il ritrovo è presso la biblioteca comunale (per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 3479881377).

Domani, domenica 30 luglio, alle 10.30, presso il Mercato ortofrutticolo di via Molinara sarà inaugurata la 49esima Mostra delle pesche, che ospiterà l’esposizione dei produttori locali. Contestualmente alla mostra, si terrà l’esposizione di pittura e scultura con le opere di artisti locali. La mattinata di domani proseguirà poi con la premiazione del concorso “Bussolengo Fiorito” per finire alle 12.30 con un aperitivo, naturalmente al profumo di pesca.

“La mostra – sottolinea l’assessore all’agricoltura Giovanni Amantia – è per noi l’evento per eccellenza di promozione delle nostre pesche. Si tratta di un appuntamento storico, la cui prima edizione avvenne il 4 agosto del 1957. Come ogni anno esponiamo e premiamo le migliori qualità di pesca sotto il marchio PrinciPesca, nato nel 2001 come strumento di salvaguardia e valorizzazione del prodotto locale”.

Sempre nella giornata di domani, dalle 10 alle 18, nella suggestiva cornice di Villa Spinola, avrà luogo un evento di portata internazionale: il “Festival Internazionale di Chitarra e Arpa”. Il Festival, con la direzione artistica di Monica Bulgarelli, propone concerti e seminari con artisti di fama internazionale, come Federico Franciosi Ciosi, Adriano Sangineto, Janek Pentz, Andrea Valeri e Marianna Blinova. Alla sera, a partire dalle 21, in Piazza XXVI Aprile, “Concerto Serale per Arpa e Chitarra”. Lunedì 31 luglio spazio al concerto della Mito’s Pop Symphony Orchestra, con la direzione artistica di Lino Venturini, un appuntamento ospitato dal Mercato Ortofrutticolo alle 21.

“La Festa d’Estate – sottolinea il vicesindaco con delega alla promozione del territorio e alle manifestazioni Massimo Girelli – è uno degli appuntamenti di punta del nostro calendario eventi e un’importante occasione per promuovere il territorio e i suoi prodotti, a partire dalla pesca. Anche quest’anno il programma si conferma per intensità e ricchezza, mettendo insieme tradizione, musica, enogastronomia, cultura e divertimento con l’obiettivo di offrire un’estate viva, piena di eventi ed iniziative”.

«La cultura – aggiunge l’assessore alla cultura Valeria Iaquinta – è protagonista della nostra estate e non poteva mancare nel cartellone di questa festa. Oltre ai concerti a dare lustro alla programmazione c’è l’appuntamento con il Festival internazionale di Chitarra e Arpa con la direzione artistica di Monica Bulgarelli. Nelle precedenti edizioni sono intervenuti grandi artisti provenienti da vari Paesi del mondo e sarà così anche quest’anno. Il Festival, concepito come interazione tra musica e territorio, offre spazio a generi diversi e propone concerti, seminari e workshop a tema ed una mostra di liuteria. Inoltre tutti inoltre ad approfittare della bella opportunità delle visite guidate per scoprire o riscoprire la bellezza della chiesa di San Valentino e della chiesa di San Rocco”.

Ma il calendario d’eventi dell’estate bussolenghese non finisce qui. Dal 16 al 20 agosto, ci sarà infatti il San Rocco Music Festival, che propone una rassegna d’autore con cinque concerti serali dedicati al cantautorato italiano e internazionale: il 16 agosto Little Train Band con “Viaggio Musicale tra America e Italia”, il 17 Giuliana Bergamaschi, Stefano Benini, Gianni Tomazzoni con “L’Avventura di Lucio”, il 18 Deborah Kooperman e Federico Fuggini con “Women in song”, il 19 SmogMagica con “Tu chiamale se vuoi…” e il 20 Manuel Malo’ Band con “Ma come fanno i marinai”. La rassegna è curata da Quinta Parete con la direzione artistica di Federico Martinelli. Durante tutte le serate saranno attivi stand enogastronomici.

Il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi conclude: “Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto e dell’offerta di eventi che abbiamo realizzato. Ringrazio di cuore tutte le persone che fanno parte della macchina organizzativa comunale, le associazioni, gli sponsor e le attività economiche e commerciali che hanno collaborato. Vi aspettiamo a Bussolengo per godere insieme di tante belle serate estive”.