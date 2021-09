Il progetto di promozione dell’opportunità del 5×1000 per le realtà sociali (e del 2×1000 per le realtà culturali) è una iniziativa di sistema che aggrega attorno a questo obiettivo di sensibilizzazione ben quindici realtà sociali e culturali del territorio di Sona.

Ricordiamo è una iniziativa promossa da Pro Loco Sona e che dal 2013 consente ogni anno di dare visibilità a questa interessante opportunità di scegliere di destinare una quota della propria imposta fiscale sui redditi.

È una attività di promozione importante perché, nonostante appaia come molto nota, i dati in realtà evidenziano che è ancora poco utilizzata. Se infatti analizziamo il dato nazionale (l’unico disponibile e chiaramente anonimo), si rileva che solo 1 contribuente su 3 lo sceglie. Di fatto su circa 40 milioni di contribuenti sono 14 milioni coloro che scelgono indicando un codice fiscale di una realtà presente nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate.

Nel 2021 la novità ulteriore ricordiamo è che è possibile destinare anche il 2×1000 ad associazioni culturali i cui elenchi sono disponibili sul sito del Ministero della Cultura.

La scadenza del 30 settembre in particolare riguarda la dichiarazione del 730/2021 da parte di lavoratori dipendenti e pensionati. Molto sicuramente hanno già provveduto essendo possibile l’invio della dichiarazione fin dai primi giorni di maggio, ma in ogni caso anche questa è un’occasione per ricordare quanto bene si può fare con una semplice firma e l’indicazione di un codice fiscale.

Una scadenza successiva sarà quella del 30 novembre per l’invio del Modello Unico dedicato di fatto ai possessori di partita iva.

Il valore in gioco in termini monetari a livello nazionale è di più di 500 milioni di euro. Se lo osserviamo nell’ambito territoriale del comune di Sona il valore realtà raccolto nel 2020 è di circa 85.000 euro rispetto ad un potenziale di tre volte tanto pari a 255.000 euro.

Ricordiamo che in questo conteggio territoriale non rientrano le destinazioni a realtà al di fuori del territorio, ma in ogni caso il messaggio che riceviamo dal dato nazionale rende evidente che l’attività di sensibilizzazione deve continuare. Una sensibilizzazione che, grazie a questa azione coordinata, ha messo in campo diverse linee di promozione:

8.000 Volantini che sono stati distribuiti in tutte le case del comune di Sona grazie all’attiva partecipazione delle associazioni aderenti.

che sono stati distribuiti in tutte le case del comune di Sona grazie all’attiva partecipazione delle associazioni aderenti. 100 locandine che sono state distribuite nei diversi esercizi commerciali del territorio

che sono state distribuite nei diversi esercizi commerciali del territorio 8 striscioni promozionali che sono stati affissi in diversi luoghi del territorio opportunamente autorizzati

che sono stati affissi in diversi luoghi del territorio opportunamente autorizzati 12 totem informativi distribuiti nei quattro centri urbani con l’elenco di tutte le associazioni aderenti.

distribuiti nei quattro centri urbani con l’elenco di tutte le associazioni aderenti. Una serie di articoli come questo in collaborazione con Il Baco da Seta durante tutto il periodo che consentono di mantenere alta l’attenzione su questo progetto.

Insomma, tante modalità che hanno la finalità di sensibilizzare all’atto di porre la propria firma sul 5×1000 ed anche sul 2×1000 per realtà del nostro territorio.

Riguardo la devoluzione del 5×1000 le realtà sono 14, due in aggiunta rispetto a quelle già presenti lo scorso anno:

ASS. PRO LOCO SONA – Codice Fiscale: 93162150234

ASS. CAVALIER ROMANI – Codice Fiscale: 93106070233

COOPERATIVA L’INFANZIA – Codice Fiscale: 02005540238

ASSOCIAZIONE S.O.S. SONA – Codice Fiscale: 93087790239

ASSOCIAZIONE ANTS PER L’AUTISMO – Codice Fiscale: 93203290239

CIRCOLO NOI GIUSTINIANO PALAZZOLO – Codice Fiscale: 93003580235

FONDAZIONE CAVALIER DAL CORSO – Codice Fiscale: 93161510230

GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI APS – Codice Fiscale: 93029240236

ASSOCIAZIONE IL DONO – Codice Fiscale: 93243320236

ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO VITA LUGAGNANO – Codice Fiscale: 93264960233

VOLLEY PALAZZOLO ASD – Codice Fiscale: 04205530233

COMUNE DI SONA – Codice Fiscale: 00500760236

PALLACANESTRO LUGAGNANO A.S.D. – Codice Fiscale: 93074770236

WEST VERONA RUGBY UNION A.S.D. – Codice Fiscale: 03432580235

L’unica realtà a cui invece è possibile destinare il proprio 2×1000 dell’Irpef è il CORPO BANDISTICO DI SONA – Codice Fiscale: 80026720237.

Ricordiamo che informazioni più specifiche per ogni realtà sono presenti sulla pagina dedicata presente sul sito Pro Loco Sona.

Non ci stancheremo mai di ricordare l’importanza di questa opportunità per contribuire in modo facile a sostenere il nostro territorio.