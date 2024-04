5×1000 a Sona: si rinnova anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione per le realtà sociali del nostro territorio

Dal 2013 sul territorio di Sona è attivo un progetto, promosso e coordinato dalla Pro Loco, di promozione della devoluzione del 5×1000 alle realtà sociali di Sona iscritti nell’apposito registro nazionale. Una iniziativa consolidata partecipata anche per il 2024 da ben 13 realtà sociali: 10 associazioni di volontariato, 2 associazioni sportive, il Comune di Sona.

L’opportunità di dare sostegno alle realtà del proprio territorio che il 5×1000 della propria imposta IRPEF offre in fase di dichiarazione dei redditi, si attiva anche quest’anno come iniziativa non di singole realtà ma di una comunità. Va ricordato che dedicare il 5×1000, della propria imposta IRPEF in fase di dichiarazione dei redditi ad una realtà sociale, è un gesto importante sia perché va a favore della nostra comunità, sia perché è ricavato da una quota delle proprie imposte.

Importante avere chiaro che l’8×1000 dedicato alle confessioni religiose ed il 5×1000 per le realtà sociali e di volontariato sono due diverse modalità complementari che vanno indicate contemporaneamente. Un tema caldo nella raccolta di queste contribuzioni riguarda coloro che non sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi. È questo il caso frequente dei pensionati che ricevono la certificazione unica dei redditi percepiti. Per questo è importante far compilare gli appositi spazi presenti sul modello della certificazione unica e consegnarlo in busta chiusa a qualsiasi ufficio postale.

Le iniziative di promozione di questa importante opportunità riprendono quelle già sperimentate con successo negli ultimi anni e che prevedono diverse linee: 8.000 volantini che andranno in distribuzione in tutte le case del Comune di Sona grazie alla partecipazione delle associazioni aderenti; 100 locandine che saranno distribuite nei diversi esercizi commerciali del territorio; 8 striscioni promozionali che saranno affissi in diversi luoghi del territorio opportunamente autorizzati; 12 totem informativi distribuiti nei quattro centri urbani con l’elenco di tutte le associazioni aderenti; alcuni articoli, in collaborazione con Il Baco da Seta, durante tutto il periodo che consentiranno di mantenere alta l’attenzione su questo progetto.

Un’iniziativa questa che nel 2023 ha ricevuto dall’amministrazione comunale di Sona (partner dell’iniziativa fin dall’inizio) un significativo contributo a sostegno delle spese di comunicazioni, grazie proprio alla capacità di aggregare numerose realtà sociali attorno ad un unico progetto.

A sostegno di questa progettualità abbiamo raccolto anche il commento dell’assessore alle associazioni Orietta Vicentini: “Il progetto del 5 per mille della comunità di Sona ha una rilevante importanza ni quanto opportunità a favore delle realtà associative del nostro territorio. Riuscire a far dialogare, collaborare, creare rete operando in sinergia e con spirito di aiuto reciproco, mettendo insieme e condividendo forze e risorse è un frutto, ben coordinato da Pro Loco Sona, che trova la sua origine nel “Forum delle Associazioni”. L’auspicio è che i nostri concittadini accolgano favorevolmente la proposta di devolvere questa piccola ma preziosa percentuale delle proprie ‘tasse’ a favore delle associazioni del Comune di Sona e che nelle prossime edizioni possano aderire anche altre realtà associative”.

Presentiamo di seguito l’elenco delle realtà aderenti alla campagna 2024 ricordando che sulla pagina dedicata presente sul sito Pro Loco Sona si trovano tutte le informazioni relative anche a come viene utilizzata questa raccolta da parte di ognuna: