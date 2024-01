41esimo Tzigano di Lugagnano: Ecco i candidati. Le elezioni si tengono il 28 gennaio

Il nuovo anno è appena iniziato ma a Lugagnano tira già aria di carnevale. Giovedì 11 gennaio presso la sede del Comitato Carnevale Benefico Lo Tzigano sono stati presentati i candidati a reggere lo scettro di 41esimo Tzigano e Tzigana della frazione, come successori di Giancarlo “Bustri” Parolini e Sonia Cordioli.

I candidati sono Nicola Giardini e Chiara Bonomi (lista n. 1) e Bruno Tomezzoli con Stefania Cerpelloni (lista n. 2). Nella foto Giardini, a sinistra, con Tomezzoli davanti alle insegne del carnevale di Lugagnano.

Già ben definito il calendario carnevalesco di Lugagnano. Le votazioni in piazza, nelle quali quindi si dovrà scegliere tra la lista n. 1 con Nicola Giardini e Chiara Bonomi e la lista n. 2 con Bruno Tomezzoli e Stefania Cerpelloni, si terranno domenica 28 gennaio come da tradizione in piazza Battaglione Alpini.

L’investitura del nuovo Tzigano e della nuova Tzigana saranno venerdì 2 febbraio e la grande sfilata di carnevale nella frazione è in programma per domenica 10 marzo. Da giovedì 18 gennaio, inoltre, presso la sede dello Tzigano sarà possibile iscriversi e diventare soci della storica associazione del carnevale di Lugagnano.