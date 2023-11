4 novembre sui Monumenti ai Caduti di Sona, Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio: Il dovere della Memoria

Anche nel Comune di Sona il 4 novembre si è celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. A Sona capoluogo, come a Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio in Salici il raduno per le associazioni d’arma, Alpini, Fanti, Bersaglieri, Combattenti e Reduci, e per i cittadini è stato presso i Monumenti ai Caduti per la deposizione della Corona d’alloro e per la messa nelle chiese parrocchiali.

Tutti i momenti sono stati segnati da una commossa partecipazione, nel ricordo di chi è morto nell’autentica mattanza che fu il primo conflitto mondiale, e delle donne e dei bambini che, a casa, soffrirono uguali patimenti. Nella Prima Guerra Mondiale i caduti da Sona furono 104, lasciarono 26 vedove e 47 orfani.

Presenti alle quattro commemorazioni anche gli amministratori di Sona: il sindaco Gianfranco Dalla Valentina con il presidente del consiglio comunale Edgardo Pesce a Sona, il vicesindaco Monia Cimichella, con l’assessore Roberto Merzi e la consigliera Alessandra Mazzi, a Lugagnano, l’assessore Maurizio Moletta a San Giorgio in Salici e gli assessori Paolo Bellotti e Orietta Vicentini a Palazzolo, dove era presente anche l’ex sindaco Gianluigi Mazzi.

Nelle foto, alcuni di momenti delle commemorazioni sui quattro Monumenti ai Caduti di Lugagnano, San Giorgio in Salici, Sona e Palazzolo. Le foto di Lugagnano sono di Gaetano Fattori.