4 novembre nel Comune di Sona: ecco le commemorazioni che si tengono sul territorio

Il 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, è festeggiata in questa data per ricordare l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti del 4 novembre 1918 e la resa dell’Impero austro-ungarico.

Anche a Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona sono in calendario, come in ogni anno, una serie di commemorazioni per tenere ben alto l’imprescindibile valore della memoria.

A Sona capoluogo il programma del 4 novembre prevede alle 9.30 l’ammassamento presso la Baita degli Alpini, alle 10.15 alzabandiera e sfilata in piazza Vittoria. Alle 10.30 deposizione della Corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Alle 10.45 messa e alle 12.30 pranzo presso la Baita degli Alpini.

A Lugagnano il programma di venerdì 4 novembre prevede alle ore 11 il ritrovo presso il Monumento ai Caduti, con la cerimonia di deposizione della Corona d’alloro. La commemorazione è organizzata dalle associazioni d’arma della frazione Alpini, Fanti, Bersaglieri e Combattenti e Reduci. Il Baco da Seta è media partner ufficiale della commemorazione. Nella foto il 4 novembre 2017 a Lugagnano.

A Palazzolo l’Associazione Combattenti e Reduci e gli Alpini organizzano venerdì 4 novembre alle 10.30 la messa, con la preghiera dell’alpino. Alle 11.30 si tiene la deposizione della Corona d’alloro al Monumento ai Caduti con la recita della preghiera del combattente. Poi, alle 12.30, si tiene il tradizionale pranzo presso la Baita Alpini della frazione, con obbligo di prenotazione.

A San Giorgio in Salici l’associazione Combattenti e Reduci commemora la ricorrenza del 4 Novembre con il ritrovo in piazza della chiesa alle 10.45, alle 11 messa celebrata dal parroco padre Giampaolo Mortaro e, a seguire, deposizione della Corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Alle 12,30 si tiene il tradizionale pranzo presso la trattoria Belvedere.

L’invito a tutti i cittadini è quello di esporre il tricolore.