Il 2020 sarà ricordato sicuramente per le conseguenze dovute dalla pandemia da COVID-19. Infatti alla serie di impatti che ha avuto, una è anche la proroga delle scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi mediante il modello 730. Questa per sollevare temporaneamente la popolazione da questa incombenza.

Mentre nel 2019 infatti la scadenza era stata il 23 luglio, nel 2020 questa scadenza è stata prorogata al 30 settembre.

Sono quindi gli ultimi giorni questi che ci separano dalla scadenza, e non possiamo perdere l’occasione di ricordare di invitare, coloro che devono ancora provvedere, a destinare il proprio 5×1000 delle imposte, alle realtà sociali del territorio di Sona che si sono unite nel progetto promosso da Pro Loco Sona.

Un progetto che dal 2013 ha permesso di raddoppiare complessivamente la capacità di raccolta delle realtà che hanno aderito. Un ottimo esempio di quindi di collaborazione positiva che va continuamente sostenuto ed ampliato.

Ricordiamo sono dodici le realtà che hanno aderito al progetto di promozione condivisa.

Per sostenere queste organizzazioni sociali la firma ed il codice fiscale vanno posti nel riquadro Sostegno del volontariato.

Associazione Pro Loco Sona

Codice Fiscale: 93162150234 – EMail: info@prolosona.it – Web: www.prolocosona.eu

L’associazione si dedica alla crescita ed allo sviluppo delle relazioni tra realtà no-profit del territorio. L’ultima raccolta ha consentito di acquistare e fare manutenzione ad attrezzature messe a disposizione delle associazioni della Comunità di Sona.

Associazione Cavalier Romani

Codice Fiscale: 93106070233 – EMail: cavromani@libero.it – Web: www.cavromani.it

L’associazione realizza progetti dedicati ai figli, dall’infanzia alla loro giovinezza, per le scuole dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Sona. L’ultima raccolta ha consentito di acquistare 11 computer per le attività didattiche delle scuole dell’istituto comprensivo scolastico di Sona.

Cooperativa l’Infanzia

Codice Fiscale: 02005540238 – EMail: cooperativa@linfanzia.it Web: www.linfanzia.it

La cooperativa promuovere la creatività e l’arte contemporanea dei bambini attraverso l’utilizzo di materiali di scarto e materiali non convenzionali. L’ultima raccolta ha consentito di realizzare laboratori gratuiti per le scuole e, durante l’estate, di attivare laboratori gratuiti nei parchi di Sona aperti a tutte le famiglie.

Associazione S.O.S. Sona

Codice Fiscale: 93087790239 – E-Mail: segreteria@sos-sona.it – Web: www.sos-sona.it

L’associazione è attiva da 30 anni con un servizio di assistenza sanitaria territoriale extra-ospedaliera, attività di Protezione Civile, promozione della cultura del primo Soccorso, formazione sanitaria alla popolazione. L’ultima raccolta ha consentito di acquistare e fare manutenzione di mezzi e apparecchiature per il Soccorso Sanitario, la Protezione Civile ed i Trasporti Sociali.

Associazione ANTS per l’autismo

Codice Fiscale: 93203290239 – EMail: info@ants-onlus.it – Web: www.ants-onlus.it

L’associazione realizza progetti di Solidarietà/Sostegno economico per interventi psicoeducativi forniti da operatori formati ai ragazzi con autismo in ambito domiciliare

L’ultima raccolta ha consentito di coprire le spese di educatori, psicoterapeuti, specialisti per la formazione ad insegnanti, Operatori Socio-Sanitari ed allenatori sportivi che seguono persone con autismo.

Circolo NOI Giustiniano Palazzolo

Codice Fiscale: 93003580235 – EMail: circolonoi.giustiniano@gmail.com

Il circolo organizza attività di aggregazione, animazione, laboratori, incontri formativi ed informativi. L’ultima raccolta ha consentito di tenere contenute le tariffe settimanali del Grest 2019. Inoltre ha permesso di organizzare delle attività, laboratori creativi ed incontri formativi per animatori.

Fondazione Cavalier Dal Corso

Codice Fiscale: 931b61510230 – EMail: fondazionecavdalcorso@gmail.com

L’associazione sostiene l’assistenza socio-sanitaria a persone di età avanzata in condizioni disagiate e ai portatori di handicap fisico e psichico. L’ultima raccolta ha consentito di sostenere l’assistenza socio-sanitaria a persone di età avanzata in condizioni disagiate.

Circolo Anziani Lugagnano

Codice Fiscale: 93029240236 – EMail: baraccafriuli@gmail.com

Il circolo organizza attività ricreative per la terza età presso la propria sede in via Caduti del lavoro a Lugagnano. L’ultima raccolta ha consentito di sostenere il pagamento delle spese delle utenze della nostra sede.

Associazione Il Dono

Codice Fiscale: 93264960233 – EMail: volontari.lugagnano@gmail.com – Web: www.associazioneildono.it

L’associazione organizza e promuove iniziative per l’assistenza di famiglie in difficoltà

L’ultima raccolta ha consentito di acquistare attrezzature per la lavorazione delle merci che ritiriamo e che ricicliamo.

Associazione Centro Aiuto Vita Lugagnano

Codice Fiscale: 93243320236 – EMail: cavlugagnano@libero.it – Web: www.cavlugagnano.it

L’associazione organizza iniziative di sostegno alla prima infanzia e di diffusione della cultura di accoglienza alla vita. L’ultima raccolta ha consentito di coprire le spese per l’acquisto di beni di prima necessità e per il sostegno al reinserimento sociale delle famiglie disagiate con minori.

Per Volley Palazzolo ASD la firma ed il codice fiscale vanno posti nel riquadro Sostegno alle associazione sportive.

Volley Palazzolo ASD

Codice Fiscale: 04205530233 – EMail: info@volleypalazzolo.it – Web: www.volleypalazzolo.it

L’associazione promuove lo sport, in particolare la pallavolo, a tutti, con particolare riferimento agli atleti/e delle scuole elementari, medie e superiori. L’ultima raccolta ha consentito di acquistare attrezzature e abbigliamento sportivo per svolgere attività con i bambini.

Per Comune di Sona la firma ed il codice fiscale vanno posti nel riquadro Sostegno alle attività sociali nel comune di residenza.

Comune di Sona

Codice Fiscale: 00500760236 – EMail: sona.vr@cert.ip-veneto.it – Web: www.comune.sona.vr.it

L’ente organizza e sostiene servizi di assistenza alla persona, per interventi a favore degli anziani, giovani, ragazzi e famiglie, in modo da alleviare situazioni di disagio. L’ultima raccolta ha consentito di contribuire al sostegno di servizi di assistenza alle famiglie più bisognose.

Non mancate di dare il vostro sostegno e di promuoverlo verso la vostra rete di relazioni.