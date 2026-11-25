Ci sono ferite che non si vedono, parole che fanno più male di uno schiaffo e paure che si nascondono dietro sorrisi apparentemente normali. Ci sono donne che ogni giorno imparano a camminare in punta di piedi, a pesare le parole, a chiedere il permesso, a rinunciare a una parte di sé pur di non far arrabbiare qualcuno. E troppo spesso tutto questo viene chiamato amore. Ma l’amore non controlla, non umilia, non minaccia e, soprattutto, non fa paura.

Il 25 novembre non è una semplice ricorrenza sul calendario. È la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: una giornata che ci obbliga a fermarci, a guardare una realtà ancora troppo presente e a ricordare che dietro ogni numero, ogni statistica e ogni notizia di cronaca c’è una persona. Una donna con una storia, dei sogni, degli affetti e un futuro che nessuno dovrebbe avere il diritto di portarle via.

La violenza contro le donne non ha un solo volto. Non si manifesta soltanto attraverso la violenza fisica, ma anche con il controllo, le minacce, le manipolazioni psicologiche, le umiliazioni, la violenza economica e quella sessuale. Può iniziare con un telefono controllato, con un’amicizia vietata, con una libertà limitata poco alla volta. Spesso si insinua lentamente nella quotidianità, fino a far credere a chi la subisce di non avere alternative, di essere responsabile di ciò che sta accadendo o di non poter chiedere aiuto.

Eppure, una delle forme più pericolose di questa realtà è il silenzio. Il silenzio di chi ha paura di denunciare, di chi non viene ascoltato, di chi preferisce voltarsi dall’altra parte. Ma anche il silenzio di una società che troppo spesso cerca giustificazioni, minimizza comportamenti violenti o si interroga su cosa abbia fatto la vittima, anziché chiedersi perché qualcuno abbia deciso di farle del male.

Dobbiamo smettere di domandarci perché una donna non se ne sia andata e iniziare a chiederci perché un uomo si sia sentito autorizzato a farle del male. Dobbiamo smettere di educare le ragazze a difendersi continuamente e cominciare a educare tutti al rispetto, al consenso, alla libertà e alla parità.

Questa giornata riguarda tutti, non soltanto le donne. Riguarda le famiglie, le scuole, le istituzioni, i mezzi di comunicazione e ogni singolo cittadino. Perché contrastare la violenza significa anche riconoscere i segnali, non normalizzare la gelosia possessiva, intervenire davanti a un’ingiustizia e insegnare alle nuove generazioni che nessuno appartiene a qualcun altro.

Il colore rosso, le scarpe lasciate nelle piazze, i nomi delle vittime ricordati durante le manifestazioni sono simboli importanti. Ma non bastano. Non basta dedicare una giornata al ricordo se il giorno dopo tutto torna come prima. Non bastano un post sui social, una frase di circostanza o un minuto di silenzio. Servono consapevolezza, educazione, protezione, ascolto e responsabilità. Serve un cambiamento culturale profondo, che cominci dalle piccole cose e arrivi a trasformare il modo in cui viviamo le relazioni.

Una donna non dovrebbe mai dover scegliere tra la propria libertà e la propria sicurezza. Non dovrebbe avere paura di tornare a casa, di dire no, di chiudere una relazione o semplicemente di essere sé stessa.

Il 25 novembre deve essere un giorno di memoria, ma soprattutto di impegno. Perché ricordare le donne che non ci sono più significa anche proteggere quelle che oggi stanno ancora cercando la forza di chiedere aiuto. Significa non lasciare sole quelle che stanno vivendo una situazione di violenza e costruire una società in cui nessuna debba più sentirsi prigioniera della propria vita.

La violenza non è una questione privata, non è una fatalità e non è mai una dimostrazione d’amore. È una responsabilità collettiva contrastarla.

E forse il vero significato di questa giornata si racchiude proprio in una frase: Non vogliamo più contare le donne che non ci sono. Vogliamo poter raccontare quelle che vivono, libere, rispettate e senza paura. La libertà di una donna non è una concessione. È un diritto. E nessun diritto dovrebbe essere negoziabile.

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