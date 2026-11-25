Novantasette. E’ il numero di femminicidi avvenuti in Italia nel 2025, a testimonianza del fatto che la violenza di genere è purtroppo una piaga che continua ad interessare il nostro Paese, ma non solo, dal momento che la violenza sulle donne rimane ancora largamente presente in tutto il mondo.

Innanzitutto partiamo dal definire cos’è la violenza di genere: nella Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, stipulata nel 1993 dall’ONU, viene scritto che essa riguarda “Qualsiasi atto di violenza di genere che ha come risultato o è probabile che provochi danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese minacce di tali atti, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata”.

Vale la pena soffermarsi specialmente sulle ultime parole di questo comma, poiché in moltissimi casi le violenze avvengono nell’ambiente domestico, dove l’uomo violento si sente legittimato ad esercitare la sua presunta superiorità in quanto al riparo da occhi indiscreti che potrebbero frenarlo; è in casa che accadono la maggior parte degli episodi di violenza, che però non si manifesta solo in modo prettamente fisico, ma anche psicologico, come recita l’articolo sopra, ed è proprio grazie alle costanti umiliazioni e mortificazioni che l’uomo riesce ad annientare la donna.

Tutto ciò è purtroppo molto più frequente di quanto si possa pensare, anche perché le fonti d’informazione più comuni non comunicano ogni singolo caso di violenza, complice anche il fatto che molte donne non denunciano, spesso a causa della condizione di subordinazione in cui si trovano. A testimoniare ciò sono i dati Istat per quanto riguarda la quantità di chiamate effettuate al 1522, il numero nazionale gratuito a sostegno delle donne vittime di violenze e/o stalking, in continuo aumento.

La nostra società, quindi, risulta essere ancora profondamente impregnata del maschilismo, la cui apoteosi è proprio la violenza di genere, vista come strumento di affermazione della superiorità dell’uomo; ma per quali motivi l’uomo ha cercato da sempre di limitare le libertà della donna? La risposta a tale domanda è molto complessa in quanto bisogna tenere in considerazione molti fattori sociali, culturali, economici, storici e anche psicologici; fin dall’inizio dello sviluppo organizzativo dell’uomo inteso come individuo di un gruppo, la divisione dei compiti ha sempre implicato l’assegnazione di lavori più faticosi all’uomo, come la coltivazione dei campi, la caccia e successivamente le attività artigianali, in seguito la gestione delle finanze e dell’economia.

La conseguenza di ciò è l’esclusione delle donne da questo sistema che si è protratto pressoché immutato per secoli, nel quale le donne, non essendo indipendenti economicamente, erano costrette a sottostare all’autorità dell’uomo, affermatosi come figura prevaricante all’interno del nucleo familiare. A questo punto arriviamo al ruolo determinante giocato dalla cultura patriarcale, la quale si è radicata anche grazie alle religioni, rotanti attorno a una società androcentrica che ha relegato le donne a ruoli considerati inferiori e meno importanti come la procreazione e la cura della casa.

La loro esclusione dalla vita politica e giuridica ha fatto sì che esse non avessero voce in capitolo, e nel momento in cui una donna si ribellava (uso il passato ma ciò accade purtroppo anche oggi) essa “doveva essere rimessa al suo posto” ed è qui che subentrano le violenze di genere.

Questo modello è stato poi continuamente perpetrato nei secoli tramite un’educazione sessista piena zeppa di stereotipi, utilizzati anche in seguito alle lotte per la parità di genere in modo da continuare a controllare le donne, dalle professioni che quest’ultime possono o non possono svolgere alla retribuzione sul luogo di lavoro, che in molti Stati, anche in quelli considerati pienamente sviluppati, risulta essere minore per le lavoratrici. In Giappone, per esempio, il gender pay gap, ovvero la differenza salariale tra uomini e donne, si attesta intorno al 22-24%.

Come accennato prima, la società odierna è ancora influenzata da luoghi comuni derivanti da un’educazione sessista, e il problema è che spesso non ce ne accorgiamo nemmeno, come nel caso della mercificazione del corpo delle donne; i media e le pubblicità suggeriscono continuamente modelli fisici ai quali conformarsi per ricevere approvazione e riconoscimento sociale, con la conseguente riduzione del corpo femminile a mero oggetto estetico e sessuale.

La società costruita nel tempo sembra quindi aver progettato tutti i possibili stratagemmi per tenere in qualche modo le donne imbrigliate e prigioniere, schiave di un sistema che le vuole sottomesse e non libere. E’ proprio alle radici che bisogna agire, a partire dal sistema educativo, sia familiare che scolastico, per eliminare anche il fenomeno della violenza di genere, perché ciò non riguarda solo un piccolo gruppo di uomini retrogradi, al contrario interessa tutti noi.

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