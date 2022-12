2022: Cronaca giorno per giorno di dodici mesi vissuti sul territorio di Sona

Quello che si chiude sabato è stato un anno straordinariamente complesso per il mondo, con una pandemia che ancora morde ed il terribile conflitto in Ucraina, che ha riportato la guerra in Europa, dopo che troppe volte ci eravamo detti “mai più”.

Ma il 2022 è stato un anno complesso anche per il nostro territorio, con la crisi economica globale che ha colpito pure le nostre aziende e le nostre famiglie. E con tantissimi episodi che anno innervato mesi pieni di vicende pubbliche e private.

Proviamo quindi a ripercorrere, come con un veloce volo sulle ali della cronaca, questi dodici mesi che abbiamo alle spalle. Partendo proprio dal primo giorno del 2022.

Il dato Covid elaborato dall’ULSS9 sabato 1 gennaio 2022, primo giorno dell’anno, per il Comune di Sona registra 299 positivi. A Bussolengo i positivi sono 514, a Castelnuovo del Garda 296, a Pescantina 410 casi, a Sommacampagna 252, a Valeggio sul Mincio 292 e a Verona città sono 3.689. Nel veronese i ricoverati in area non critica sono 185 totali e 27 in terapia intensiva. In Veneto i ricoverati in area non critica sono 1.275 totali e 197 in terapia intensiva. A causa del Covid non si tengono i tradizionali falò del 6 gennaio.

Il 10 e 11 gennaio la comunità di Palazzolo, e di tutto il Comune di Sona, vive due lutti profondi per la morte di Luigi Forante e Luigi Tacconi. Entrambi amministratori del Comune, in anni differenti, ed entrambi molto impegnati nell’associazionismo locale, se ne vanno ad un giorno di distanza uno dall’altro.

Il 18 gennaio l’assessore Gianfranco Dalla Valentina viene nominato vicesindaco dal sindaco di Sona Mazzi. Succede nel ruolo agli assessori Elena Catalano e Roberto Merzi. A lui dal prossimo primo gennaio 2023 succederà l’assessore Monia Cimichella.

Venerdì 21 gennaio viene nuovamente vandalizzato il bagno del cimitero di Lugagnano. Si registrano danni alla porta, letteralmente distrutta e strappata. Dentro altri danni, mozziconi di sigarette ovunque ed una scritta sul muro. I responsabili verranno identificati.

Sabato 22 gennaio attorno alle ore 11 Lugagnano è funestata da una tragedia accaduta in strada. Sull’incrocio tra via Minzoni e via Manzoni un uomo mentre sta camminando improvvisamente crolla al suolo, probabilmente a causa di un malore. Sul posto interviene un’ambulanza del SOS di Sona, che tenta una rianimazione. Purtroppo per l’uomo non c’è nulla da fare.

Il 26 gennaio si tiene il primo insediamento in seduta pubblica delle Consulte di frazione del Comune di Sona. Nel corso della prima seduta i membri delle Consulte eleggono per ciascuno dei quattro organismi le figure del presidente, del vicepresidente e del segretario. I presidenti eletti sono Simone Battistella per la consulta di Sona, Matteo Danese per quella di Palazzolo, Marco Oliosi per San Giorgio in Salici e Bruno Stevanoni per Lugagnano. I vicepresidenti sono Gaetano Bellè per la consulta di Sona, Barbara Anzi per Palazzolo, Gianluigi Sette per San Giorgio in Salici ed Erica Ederle per Lugagnano. I segretari sono Stefano Torregrossa per la frazione di Sona, Dario Giacomelli di Palazzolo, Laura Stevanoni di San Giorgio in Salici e Gerardino Di Meo di Lugagnano.

Domenica 13 febbraio si tengono in piazza a Lugagnano le elezioni del carnevale: Le urne decretano 39esimo Tzigano Diego “El Tacolon” Zanolli, con Barbara Bertagnoli.

A partire dal 15 febbraio scatta l’obbligo per tutti gli over 50 di vaccinarsi contro il Covd: che siano italiani o stranieri residenti nel nostro Paese. L’obbligo scatta non soltanto per coloro che, all’entrata in vigore del provvedimento, hanno già 50 anni ma anche per chi li compirà entro il 15 giugno.

Il 2 marzo, dopo tre mesi, riapre a Sona capoluogo l’ufficio postale danneggiato dall’esplosione del bancomat il 12 dicembre 2021. Perché riapra anche il bancomat bisognerà però attendere l’11 novembre.

L’emergenza umanitaria scatenata dall’assurda guerra in Ucraina muove anche il Comune di Sona. Giovedì 3 marzo si ritrova l’assemblea del Forum delle associazioni con lo scopo di coordinare la raccolta e l’invio di aiuti alla popolazione ucraina colpita dalla guerra, in attuazione alle disposizioni che la Prefettura sta fornendo a tutti i Comuni della provincia. Seguiranno lungo tutto l’anno più raccolte che porteranno all’invio a quella popolazione di un’enorme quantità di beni.

Gli effetti anche economici della guerra iniziano a farsi sentire ed il 16 marzo un’ordinanza del sindaco di Sona, per ridurre i consumi, fissa a 19°C la temperatura massima negli edifici comunali. Nel corso dell’anno verranno ridotte anche le ore di accensione dell’illuminazione pubblica.

Nella sera del 29 marzo viene installata nel campanile di Sona una campanella storica risalente al 1892. Si tratta di una campana proveniente dalla rinomata fonderia Cavadini, una delle fonderie più famose e importanti di Verona che nel 1800 ha forgiato la maggior parte delle campane presenti nel veronese. Per quanto riguarda le dimensioni, ha un diametro di 26 centimetri e un peso di 12 chilogrammi e raffigura al suo esterno i Santi Benedetto abate, Girolamo dottore e Pio V, emblemi della passione.

Il 5 aprile la cucina da campo della Protezione Civile di Sona lascia il SOS per essere impiegata in Polonia in aiuto dei profughi ucraini.

Il 14 aprile a Lugagnano nuovi vandalismi nel parco di via Petrarca, danneggiati canestro e tabellone del basket. Verranno sostituiti dal Comune, per poi essere nuovamente rotti dopo poche settimane.

In aprile a causa dell’aumento dei prezzi vanno deserte le gare d’appalto per la realizzazione della TAV sul territorio, nonostante una commessa monstre da oltre 66 milioni di euro, vanno deserte. E cresce il timore che questo comporti ritardi nella realizzazione dell’opera.

La comunità parrocchiale di Palazzolo domenica 24 aprile festeggia l’ordinazione a diacono di Gabriele Polledri, celebrata dal vescovo Zenti in Cattedrale a Verona.

Il 2 maggio un lupo azzanna una pecora in località Fornelletto a San Giorgio in Salici, al confine con Castelnuovo. L’ipotesi più accreditata è che la pecora, rimasta fuori dalla recinzione perché occupata a leccare l’agnellino appena nato, sia stata vista dal lupo e che questa, per salvare il proprio piccolo, sia scappata allontanando il predatore dal cucciolo. Nemmeno i quattro cani di razza maremmana messi a guardia del gregge hanno potuto fare nulla, in quanto legati all’interno del recinto assieme alle altre pecore.

Politica a Sona: il 6 maggio la maggioranza perde un altro pezzo. Katia Rigo, consigliere comunale eletta con 172 preferenze nelle fila della maggioranza nel 2018 con la lista Persona al Centro, passa con Verona Domani.

Il 9 maggio scoppia una polemica tra il noto cantante Enrico Ruggeri ed il sindaco di Sona Mazzi. Ruggeri avrebbe dovuto tenere un concerto a Sona il 21 maggio, ad organizzare il concerto nel palazzetto della frazione era la società del Sona Calcio e l’evento nasceva proprio da una collaborazione sportiva che aveva fatto notizia in tutta Italia. Nel 2021 il cantautore milanese a 64 anni aveva, infatti, debuttato in Serie D proprio con la maglia Sona Calcio. E quel concerto sarebbe dovuto essere una sorta di ringraziamento a Sona. Nella giornata di lunedì 9 maggio a gettare una secchiata d’acqua gelida arriva però un post del cantante che annuncia l’annullamento del concerto, e lancia una frecciata all’amministrazione comunale di Sona: “L’ennesima notizia che non avrei voluto darvi. Una serie di intoppi burocratici ha causato l’annullamento del concerto di Sona. Tutto era stato fatto in ottemperanza alle leggi, avevamo addirittura provveduto a far ricoprire di moquette il pavimento del palasport per poi rimuoverla al termine dell’evento! Si parla tanto di musica da salvaguardare, poi bastano due firme in meno (basterebbe una delibera straordinaria per risolvere tutto) e i diritti di chi suona e di chi vuole assistere a un concerto vengono calpestati”. Molto dura la replica del sindaco Mazzi, che non ci sta proprio a passare per un grigio burocrate nemico della cultura. “Dispiace molto leggere queste cose, perché è evidente che Ruggeri non sa cosa è successo, molto probabilmente non gli hanno spiegato come sono andate realmente le cose. Il Comune di Sona per questo concerto ha ricevuto dagli organizzatori del Sona Calcio solo la richiesta del patrocinio e di poter utilizzare gratuitamente il palco comunale. Quella che è mancato completamente è stata la procedura per la sicurezza dell’evento, che si applica inderogabilmente per normativa nazionale a tutti gli eventi, dai concerti a San Siro fino alle sagre di paese”.

Il 10 maggio si registra una visita davvero inaspettata nei pressi della località Monte Oliveto, a San Giorgio in Salici. Un piccolo gruppo di tre daini ha colto alcuni passanti di sorpresa, rimanendo senza parole per lo stupore. Gli animali, avvistati verso le ore 18, erano all’apparenza molto pacifici, muovendosi tranquillamente tra i filari di viti.

Mercoledì 18 maggio a Sona viene presentato il restauro della chiesa di San Salvatore, all’interno del cimitero. Un gioiello del 14esimo secolo che torna a mostrare tutto il suo splendore. Le azioni di ripristino hanno riguardato il tetto che versava in condizioni disastrose e pericolanti, le pareti anch’esse rinforzate e deumidificate e gli affreschi (tecnica risalente a questo preciso periodo storico, il 1330) che sono stati finalmente riportati alla luce.

Venerdì 20 maggio il premier Mario Draghi è a Sommacampagna per incontrare la seconda D delle medie e per rispondere alle lettere degli studenti.

Svolta storica nella vicenda della Sun Oil: il 21 maggio iniziano le operazioni di rimozione dei rifiuti liquidi stoccati nell’impianto di via Molinara a Lugagnano. La bonifica dell’intera area dovrebbe interessare 51 contenitori, per una spesa stimata di 14 milioni di euro, soldi che al momento il Comune non ha. I lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti liquidi stoccati nel sito di via Molinara sono quindi iniziati da cinque vasche, quelle su cui si è ritenuto più urgente intervenire. Questa prima fase della bonifica ha un costo previsto di 700 mila euro: 560 mila arriveranno da fondi regionali, mentre i restanti 140 mila usciranno dalle casse comunali.

A Palazzolo il 2 giugno l’amministrazione comunale presenta la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto con il concerto della Banda di Sona. La riqualificazione, che ha avuto un costo di 315mila euro, ha interessato l’intero spazio urbano posto al centro della frazione di Palazzolo: strada, marciapiedi e piazza, per i quali è stato previsto il rifacimento completo del manto, in porfido ed inserti in pietra stabilizzati con iniezioni di resina, e il rimodellamento del piano di laminazione per facilitare lo scolo delle acque meteoriche in prossimità del punto critico d’intersezione tra via IV Novembre e via Prele.

Giovedì 9 giugno Simone Caltagirone viene eletto presidente della consulta delle associazioni di Sona. Era stato vicesindaco nel primo mandato del sindaco Mazzi. Lo stesso Caltagirone il 13 novembre con una comunicazione al Baco annuncia la sua intenzione di proporsi come coordinatore di un nuovo gruppo politico in previsione delle amministrative del 2023.

Domenica 12 giugno si tengono le votazioni per i cinque referendum sulla giustizia. A Sona prevalgono largamente i Sì ma l’affluenza si ferma al 21%.

Il 17 giugno viene inaugurata la nuova Sala Lettura di Lugagnano, ricavata negli spazi laterali ora rimasti liberi presso la Scuola Primaria Pellico 1. Segna un primo passo verso la riconversione del plesso Pellico di via don Minzoni, in proiezione del trasferimento delle classi prime e seconde della primaria, una volta completata la nuova Pellico, presso il polo scolastico di via Carducci. I lavori di ristrutturazione hanno riguardato tutte le finiture interne, dagli impianti tecnologici ai pavimenti, dai controsoffitti ai serramenti e ai bagni e sono costati circa 150mila euro.

Il 21 giugno prendono il via i lavori di ampliamento del cimitero di Sona, erano attesi da quarant’anni. Il costo dell’intervento è di 640mila euro e all’interno dell’area cimiteriale verranno realizzati anche i servizi igienici.

Sabato 25 giugno viene inaugurata a Lugagnano la struttura che accoglie la Casa di Alice, creata nell’ex stabilimento Amadori. L’immobile, destinato a diventare la cittadella delle associazioni e magazzino comunale, ha una superficie di quasi 5.000 mq ed è situato sopra un terreno grande il doppio. Nel 2014 il Comune di Sona l’aveva ottenuto in comodato d’uso gratuito per essere successivamente acquistato qualche mese fa per l’importo di euro 850mila euro.

In luglio esplode la polemica sulla discarica Cà di Capri a Lugagnano. E’ il Baco in esclusiva a rivelare, infatti, che la Rotamfer ha presentato in Regione la richiesta di poter variare le prescrizioni di conferimento. Per tutto il resto dell’anno la vicenda terrà banco, con il no risoluto del comitato dei cittadini e l’amministrazione comunale divisa da chi vorrebbe trattare con la ditta e chi non sente ragioni. La vicenda si conclude (per ora) solo in novembre quando, dopo il parere negativo ufficialmente espresso dal Comune di Sona, la Regione Veneto decide di non accogliere e, quindi, archivia la richiesta di Rotamfer.

L’estate del 2022 è segnata da una siccità senza precedenti. Il 21 luglio a metterlo nero su bianco in un documento ufficiale è l’autorità di bacino delle Alpi orientali: il bacino dell’Adige si trova in una situazione di scarsità idrica estrema. Una condizione gravissima, che ci tocca molto da vicino in quanto il bacino dell’Adige comprende l’intero territorio della provincia veronese. In base a quanto scrive l’Osservatorio, il livello raggiunto di scarsità idrica estrema significa che, nonostante siano state prese tutte le misure preventive, prevale uno stato critico ragionevolmente non contrastabile con gli strumenti ordinari già previsti dalle norme nazionali e locali e dai vigenti atti di pianificazione. Quindi “la risorsa idrica non risulta sufficiente ad evitare danni al sistema gravi e prolungati”.

Il 13 agosto si registrano danni limitati a causa di una voragine che si è aperta in un vigneto a San Giorgio in Salici. Con una profondità di circa due metri e una superficie di 8-9 metri quadri, la frana si è verificata in località Casin, sopra l’area di scavo per la galleria della TAV tra la frazione di San Giorgio e Sona. Il tratto San Giorgio in Salici-Sona prevede, infatti, una galleria naturale che parte ai confini con Castelnuovo e sbocca in zona Tagliaferro per poi proseguire in galleria artificiale fino a via Campagnola (Valle di Sona).

La vera bomba d’acqua che tra la notte e la mattina del 18 agosto investe anche il territorio sonese crea situazioni di allagamento in alcuni punti critici. Ad essere colpito è anche il nuovo sottopassaggio di via Mincio a Lugagnano, realizzato per il passaggio della TAV e aperto al traffico da pochi giorni, dove si è creata una situazione di allagamento con blocco della circolazione. Il personale di Cepav interviene immediatamente per risolvere la situazione.

Dal 9 all’11 settembre Lugagnano vive tre giorni di festa per celebrare i trent’anni della Baita Montebaldo, con la titolazione dell’edificio allo storico capogruppo degli Alpini della frazione Arnoldo Cristini e la posa della prima pietra dell’ampliamento del museo storico.

Martedì 15 settembre in sala consigliare a Sona si tiene una serata per raccontare il valore dello sforzo che la comunità del Comune di Sona ha profuso per aiutare la comunità gemellata di Wadowice nell’accoglienza ai profughi ucraini. Presente anche il sindaco della cittadina polacca.

Domenica 25 settembre si tengono in Italia le elezioni politiche. A Sona vittoria schiacciante del centrodestra con oltre il 60% dei consensi. Male Lega e 5 Stelle. Il centrosinistra guadagna circa il 19% delle preferenze. La percentuale dei votanti a Sona è del 72,34%, in diminuzione rispetto alle ultime politiche del 2018 quando i votanti erano pari all’80,98% degli aventi diritto.

Il 27 settembre viene comunicata come ufficiale l’indicazione del vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina quale candidato sindaco dell’attuale maggioranza sonese per le prossime amministrative della primavera del 2023. La sua investitura verrà però contestata qualche giorno dopo da una parte della sua stessa maggioranza, con un comunicato a firma del capogruppo Paolo Bellotti. Si apre così in maniera fragorosa una crisi politica ancora in corso all’interno della maggioranza per la successione del sindaco Mazzi.

Venerdì 30 settembre, nel corso di un evento pubblico, “Sona Domani” e la neo costituitasi lista civica “Voce” annunciano che correranno per le prossime elezioni comunali.

A Lugagnano nasce l’Albero delle possibilità, su cui fioriranno progetti di solidarietà e inclusione. Il centro, inaugurato sabato 8 ottobre alla presenza del vescovo di Verona Pompili, primo di diversi altri che verranno attivati nei prossimi mesi da realtà della rete solidale Adoa, è stato realizzato nella sede della fondazione Dal Corso, in sinergia con il Comune di Sona e con la gestione della cooperativa I Piosi. A distanza di vent’anni gli obiettivi della Fondazione Cavalier Amedeo Dal Corso trovano finalmente realizzazione.

10 ottobre: Per la realizzazione dei lavori della TAV chiude per quattro mesi il sottopassaggio di via Campagnola a Sona. La strada che attraversa il sottopassaggio di via Campagnola, nei pressi di località Valle, viene infatti interdetta al transito dei mezzi fino al primo febbraio del 2023. Alla riapertura, i cittadini troveranno una nuova strada, che passerà attraverso un nuovo sottopassaggio, mentre la strada attualmente in uso, con il relativo sottopassaggio, sarà riconvertita una via ciclopedonale, in maniera analoga a quanto già visto in via Mincio a Lugagnano. Ancora chiuso il sottopassaggio della Rampa a Lugagnano, la sua riapertura è prevista per fine gennaio 2023.

Il 12 ottobre scompare di casa a Palazzolo il 23enne Davide Dal Castello. Coinvolte nelle operazioni di ricerca anche la protezione civile e la polizia locale di Sona, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Davide viene ritrovato il 14 ottobre a Lazise, fortunatamente sta bene.

Da giorni i social di Verona Domani per Sona preannunciavano novità per lunedì 7 novembre. Novità svelate con la presentazione del nuovo logo del gruppo, che perde la parola “Verona” e diventa “Sona Domani”, assieme al simbolo dell’aeroplanino. Vera novità è invece la notizia che il gruppo sonese ha sentito la necessità di darsi un coordinatore per la campagna elettorale da Verona, Mirco Caliari.

Sabato 19 novembre l’amministrazione Comunale di Sona tiene la cerimonia di posa della prima pietra del secondo stralcio della “Silvio Pellico 2” di Lugagnano, l’edificio che completerà la scuola primaria. Si tratta di un intervento che andrà a completare l’opera del Polo scolastico “Silvio Pellico”, iniziata nel 2017, ospitando anche il biennio della primaria ovvero 8 classi per un totale di 200 alunni e 1950 mq destinati ad aule e spazi per le attività integrative, oltre ad una mensa di circa 350 mq con cucina attrezzata per la cottura degli alimenti e la possibilità di ospitare un doppio turno di refezione a servizio dell’intero plesso scolastico.

Il 21 novembre scoppia a Sona la polemica per dei manifesti affissi dalla Lega, che riportano uno squillante “Lo sapevate che…” su nove colonne. Nei manifesti il gruppo consigliare della Lega di Sona sferra un durissimo attacco alla maggioranza per la scelta di finanziare con 715mila euro l’ampliamento del museo degli Alpini di Lugagnano.

Sabato 26 novembre San Giorgio in Salici saluta il parroco padre Giampaolo Mortaro. Era arrivato nella frazione nel 2015. Al suo posto domenica 27 novembre fa il suo ingresso don Giovanni Bendinelli, originario di Lugagnano e per cinquant’anni missionario.

A Luciano Cozza della Leaderform di Sona il 2 dicembre viene assegnato l’Oscar di imprenditore dell’anno nel settore della stampa e delle arti grafiche.

Domenica 11 dicembre una coppia di coniugi residenti a Lugagnano, Ernesto Roman ed Elvira Benedetti, sposati a Trento l’11 dicembre 1948, festeggiano 74 anni di matrimonio.

Il sindaco Gianluigi Mazzi: “La lista PerSona al Centro morirà con me. E nel 2028 mi ricandiderò come primo cittadino”. Il 18 dicembre il primo cittadino di Sona rilascia al Baco un’intervista destinata a fare rumore.