2 giugno: A Palazzolo viene presentata la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto con il concerto della Banda di Sona

E’ finalmente arrivato il momento di inaugurare la nuova piazza Vittorio Veneto a Palazzolo, abbellita e resa più funzionale dai recenti lavori di riqualificazione durati sette mesi. E quale migliore occasione che celebrare l’evento in occasione della Festa della Repubblica del 2 Giugno?

Appuntamento quindi nel centro di Palazzolo giovedì alle ore 19.45 – un’orario insolito che forse rischia di penalizzare l’evento – per il tradizionale concerto, durante il quale sindaco Mazzi e assessori illustreranno le caratteristiche e la nuova funzionalità della piazza, con l’ausilio anche di chi ne ha curato la progettazione.

La riqualificazione, che ha avuto un costo di 315mila euro, ha interessato l’intero spazio urbano posto al centro della frazione di Palazzolo: strada, marciapiedi e piazza, per i quali è stato previsto il rifacimento completo del manto, in porfido ed inserti in pietra stabilizzati con iniezioni di resina, e il rimodellamento del piano di laminazione per facilitare lo scolo delle acque meteoriche in prossimità del punto critico d’intersezione tra via IV Novembre e via Prele.

“L’intervento è stato realizzato con l’obiettivo di trasformare quella che era un’area utilizzata solo come parcheggio in uno spazio di aggregazione civica e culturale — spiega il sindaco Gianluigi Mazzi —. La nuova piazza è stata ampliata, si è intervenuti per rallentare la velocità veicolare su via IV Novembre, sono stati salvaguardati i posti auto a servizio delle attività frontiste ed è stato mantenuto il mercato settimanale del lunedì. È stato previsto anche un palco rialzato utilizzabile per eventi e rappresentazioni dotabile, temporaneamente, di tendostruttura di riparo. Dal crepuscolo, punti e linee di luce evidenzieranno con discrezione gli elementi compositivi della nuova piazza”.

Per la curiosità dei giovani di oggi e i ricordi di chi, a quei tempi, in piazza ci viveva, giovedì sera è previsto anche l’intervento di Mariuccia Armani, appassionata della storia del paese, che racconterà come era vissuta la piazza di Palazzolo negli anni Cinquanta.

L’evento sarà anche l’occasione per assistere alla premiazione al valore civico di alcuni concittadini che si sono contraddistinti per i loro comportamenti meritori.

Ma non va dimenticata nemmeno l’importante ricorrenza della Festa della Repubblica. A celebrare questa giornata di intensa partecipazione emotiva è, infatti, in programma anche il concerto “Dante e la Repubblica” – aperto a tutta la cittadinanza – in cui il Corpo Bandistico di Sona ci accompagnerà in un viaggio tra versi, parole e musica, con la partecipazione del dantista Mirco Cittadini, per raccontare il rapporto del Sommo Poeta con la nostra Italia.